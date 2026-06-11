Líder comunitario de Rocha aclara polémico video en campaña de Iván Cepeda: “Nunca hablé de compra de votos”

El líder comunitario de Rocha, Fernán Pérez Iriarte, negó que sus declaraciones en campaña implicaran compra de votos y defendió la necesidad de apoyo logístico en la región. - crédito captura de video

Fernán Pérez Iriarte, líder comunitario del corregimiento de Rocha (Bolívar), negó que sus declaraciones en un encuentro político en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda estén relacionadas con una supuesta compra de votos. La aclaración surge tras la circulación de un video en redes sociales que generó controversia sobre lo dicho durante la reunión en Arjona.

En entrevista con Blu Radio, el dirigente reiteró que sus palabras nunca estuvieron enfocadas en la compra de votos y explicó que la mención a la llegada de “recursos” y a la necesidad de “brindarle algo” al electorado hacía referencia a condiciones logísticas como transporte, apoyo humano y elementos básicos para facilitar la participación en la jornada electoral.

PUBLICIDAD

El líder comunitario explicó que en la política, “persuadir” y “brindar algo” al posible votante implica facilitar condiciones mínimas para que la población pueda ejercer su derecho al voto.

“Cuando yo hablé de persuadir y llevarle algo al posible votante, pues claro que en la política hay que persuadir. Si tú no hablas con una persona, nunca la vas a conquistar ni la vas a llevar a votar. Hablándole desde la política al amor, eso es lo que es persuadir, y llevarle un transporte donde ellas puedan estar cómodas para trasladarse de un lado a otro”, indicó Fernán Pérez Iriarte.

PUBLICIDAD

La falta de transporte adecuado en el corregimiento de Rocha fue señalada por el líder como una de las principales dificultades para que los votantes puedan acudir a las urnas.- crédito Alcaldía de Tunja

Según detalló en sus declaraciones, el corregimiento de Rocha se caracteriza por un clima severo y una población de edad avanzada, factores que incrementan la dificultad para movilizar votantes. Fernán Pérez Iriarte subrayó que sus palabras sobre “recursos” se referían a necesidades como transporte, hidratación y apoyo logístico, y no a incentivos económicos o materiales para alterar la voluntad de los electores.

“La palabra recurso tiene tantos significados que se fueron por lo peor, por lo más malo o por lo que les convenía, en este caso, a los detractores. En ningún momento se habló de compra de votos”, puntualizó para el medio.

PUBLICIDAD

Fernán Pérez Iriarte admitió que los resultados no fueron los esperados. En su discurso, sugiere que para duplicar la votación es necesario utilizar nuevos 'recursos' y 'brindarle algo a la gente', cuestionando la efectividad de una campaña ética.

Contexto: el video de la reunión y sus repercusiones

La controversia surgió después de que un video de la reunión de campaña en el corregimiento de Rocha fuera ampliamente difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a Fernán Pérez Iriarte mencionar la posibilidad de duplicar la votación obtenida por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en la zona. “Hay que salir a sumar y a persuadir a la gente, pero también hay que brindarle algo al electorado”, se escucha en el video.

En el evento, realizado en la zona rural de Arjona, participaron también el senador Antonio Correa (Partido de la U) y el exalcalde de Cartagena, William Dau. El video motivó cuestionamientos en sectores políticos y entre usuarios de redes sociales, quienes interpretaron las expresiones del líder como una posible admisión de prácticas irregulares.

PUBLICIDAD

“Pienso que para Rocha vamos a duplicar esa votación. Nos han dado un parte de confianza, ya nos están llamando, están diciendo que hay recursos y eso es muy importante”, expresó Fernán Pérez Iriarte en la grabación.

De acuerdo con datos mencionados por el propio líder comunitario, en las elecciones anteriores, Cepeda obtuvo 857 votos en Rocha, aunque el potencial electoral del corregimiento supera los 2.200 sufragios. La movilización de votantes, insistió, depende en gran medida de contar con recursos para facilitar el transporte y la logística durante la jornada electoral.

PUBLICIDAD

El candidato presidencial Iván Cepeda fue mencionado en una reunión en Rocha, Bolívar, donde se discutieron desafíos logísticos para garantizar la participación electoral. - crédito REUTERS/Enea Lebrun

Defensa jurídica y postura institucional

De acuerdo con el medio, ante la polémica, la firma Consultores MP, responsable de la defensa legal de Fernán Pérez Iriarte, emitió un comunicado en el que rechazó “cualquier acto de difamación, injuria, calumnia o vulneración de derechos fundamentales” contra su representado. El bufete manifestó su respaldo a los derechos constitucionales y reiteró su compromiso con el debido proceso.

Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales ante las autoridades contra Fernán Pérez Iriarte ni contra los asistentes a la reunión en Rocha. La campaña de Iván Cepeda no ha realizado declaraciones públicas sobre el caso, y las autoridades electorales no han anunciado investigaciones adicionales en relación con el contenido del video.

PUBLICIDAD