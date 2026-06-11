Colombia

Líder comunitario de Rocha aclara polémico video en campaña de Iván Cepeda: “Nunca hablé de compra de votos”

Fernán Pérez Iriarte aseguró que sus declaraciones en una reunión política en Arjona fueron sacadas de contexto y que no hacían referencia a prácticas irregulares, sino a necesidades logísticas en zonas rurales como transporte y apoyo a la participación electoral

Guardar
Google icon
El líder comunitario de Rocha, Fernán Pérez Iriarte, negó que sus declaraciones en campaña implicaran compra de votos y defendió la necesidad de apoyo logístico en la región. - crédito captura de video
El líder comunitario de Rocha, Fernán Pérez Iriarte, negó que sus declaraciones en campaña implicaran compra de votos y defendió la necesidad de apoyo logístico en la región. - crédito captura de video

Fernán Pérez Iriarte, líder comunitario del corregimiento de Rocha (Bolívar), negó que sus declaraciones en un encuentro político en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda estén relacionadas con una supuesta compra de votos. La aclaración surge tras la circulación de un video en redes sociales que generó controversia sobre lo dicho durante la reunión en Arjona.

En entrevista con Blu Radio, el dirigente reiteró que sus palabras nunca estuvieron enfocadas en la compra de votos y explicó que la mención a la llegada de “recursos” y a la necesidad de “brindarle algo” al electorado hacía referencia a condiciones logísticas como transporte, apoyo humano y elementos básicos para facilitar la participación en la jornada electoral.

PUBLICIDAD

El líder comunitario explicó que en la política, “persuadir” y “brindar algo” al posible votante implica facilitar condiciones mínimas para que la población pueda ejercer su derecho al voto.

“Cuando yo hablé de persuadir y llevarle algo al posible votante, pues claro que en la política hay que persuadir. Si tú no hablas con una persona, nunca la vas a conquistar ni la vas a llevar a votar. Hablándole desde la política al amor, eso es lo que es persuadir, y llevarle un transporte donde ellas puedan estar cómodas para trasladarse de un lado a otro”, indicó Fernán Pérez Iriarte.

PUBLICIDAD

La falta de transporte adecuado en el corregimiento de Rocha fue señalada por el líder como una de las principales dificultades para que los votantes puedan acudir a las urnas.- crédito Alcaldía de Tunja
La falta de transporte adecuado en el corregimiento de Rocha fue señalada por el líder como una de las principales dificultades para que los votantes puedan acudir a las urnas.- crédito Alcaldía de Tunja

Según detalló en sus declaraciones, el corregimiento de Rocha se caracteriza por un clima severo y una población de edad avanzada, factores que incrementan la dificultad para movilizar votantes. Fernán Pérez Iriarte subrayó que sus palabras sobre “recursos” se referían a necesidades como transporte, hidratación y apoyo logístico, y no a incentivos económicos o materiales para alterar la voluntad de los electores.

La palabra recurso tiene tantos significados que se fueron por lo peor, por lo más malo o por lo que les convenía, en este caso, a los detractores. En ningún momento se habló de compra de votos”, puntualizó para el medio.

Fernán Pérez Iriarte admitió que los resultados no fueron los esperados. En su discurso, sugiere que para duplicar la votación es necesario utilizar nuevos 'recursos' y 'brindarle algo a la gente', cuestionando la efectividad de una campaña ética.

Contexto: el video de la reunión y sus repercusiones

La controversia surgió después de que un video de la reunión de campaña en el corregimiento de Rocha fuera ampliamente difundido en redes sociales. En las imágenes se observa a Fernán Pérez Iriarte mencionar la posibilidad de duplicar la votación obtenida por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en la zona. “Hay que salir a sumar y a persuadir a la gente, pero también hay que brindarle algo al electorado”, se escucha en el video.

En el evento, realizado en la zona rural de Arjona, participaron también el senador Antonio Correa (Partido de la U) y el exalcalde de Cartagena, William Dau. El video motivó cuestionamientos en sectores políticos y entre usuarios de redes sociales, quienes interpretaron las expresiones del líder como una posible admisión de prácticas irregulares.

“Pienso que para Rocha vamos a duplicar esa votación. Nos han dado un parte de confianza, ya nos están llamando, están diciendo que hay recursos y eso es muy importante”, expresó Fernán Pérez Iriarte en la grabación.

De acuerdo con datos mencionados por el propio líder comunitario, en las elecciones anteriores, Cepeda obtuvo 857 votos en Rocha, aunque el potencial electoral del corregimiento supera los 2.200 sufragios. La movilización de votantes, insistió, depende en gran medida de contar con recursos para facilitar el transporte y la logística durante la jornada electoral.

El candidato presidencial Iván Cepeda fue mencionado en una reunión en Rocha, Bolívar, donde se discutieron desafíos logísticos para garantizar la participación electoral. - crédito REUTERS/Enea Lebrun
El candidato presidencial Iván Cepeda fue mencionado en una reunión en Rocha, Bolívar, donde se discutieron desafíos logísticos para garantizar la participación electoral. - crédito REUTERS/Enea Lebrun

Defensa jurídica y postura institucional

De acuerdo con el medio, ante la polémica, la firma Consultores MP, responsable de la defensa legal de Fernán Pérez Iriarte, emitió un comunicado en el que rechazó “cualquier acto de difamación, injuria, calumnia o vulneración de derechos fundamentales” contra su representado. El bufete manifestó su respaldo a los derechos constitucionales y reiteró su compromiso con el debido proceso.

Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales ante las autoridades contra Fernán Pérez Iriarte ni contra los asistentes a la reunión en Rocha. La campaña de Iván Cepeda no ha realizado declaraciones públicas sobre el caso, y las autoridades electorales no han anunciado investigaciones adicionales en relación con el contenido del video.

Temas Relacionados

Fernán Pérez IriarteIván Cepedacompra de votosElecciones presidenciales 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Video de pelea entre alumnas en Cali prende alarmas: colegio INEM abre investigación por nuevas riñas

Una pelea entre dos estudiantes del INEM Jorge Isaacs de Cali, difundida en redes sociales, llevó a la institución a abrir una investigación y reactivó la preocupación por el aumento de estos casos

Video de pelea entre alumnas en Cali prende alarmas: colegio INEM abre investigación por nuevas riñas

Minería ilegal gana terreno en Santurbán por retrasos de más de ocho años, alertan organismos de control

La Procuraduría y la Defensoría advirtieron que las demoras en la delimitación del páramo de Santurbán han favorecido el crecimiento de la minería ilegal y aumentado los riesgos ambientales en la región

Minería ilegal gana terreno en Santurbán por retrasos de más de ocho años, alertan organismos de control

“Mi hijo me pregunta por su papá y no sé qué responderle”: familias de desaparecidos en guerra de Rusia pedirán ayuda al Congreso

Familiares de colombianos que viajaron al conflicto entre Rusia y Ucrania y desaparecieron buscarán apoyo del Congreso y del Gobierno para obtener información sobre su paradero

“Mi hijo me pregunta por su papá y no sé qué responderle”: familias de desaparecidos en guerra de Rusia pedirán ayuda al Congreso

Los 7 cambios que están afectando a colombianos que viajan, viven o planean migrar a Estados Unidos

Visas, asilo, salud, ciudadanía y procesos migratorios hacen parte de las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump que hoy impactan a miles de colombianos

Los 7 cambios que están afectando a colombianos que viajan, viven o planean migrar a Estados Unidos

“Hay redes que no los reciben”: IPS alertan que pacientes siguen enfrentando barreras por crisis de la salud

Prestadores de servicios de salud aseguran que persisten los cierres de servicios, los problemas financieros y las dificultades de acceso para pacientes afiliados a varias EPS

“Hay redes que no los reciben”: IPS alertan que pacientes siguen enfrentando barreras por crisis de la salud
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Luis Díaz y Ryan Castro hablaron de música y recordaron su experiencia grabando “El Ritmo Que Nos Une”

Deportes

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y otros equipos

Jefferson Lerma recibe espaldarazo del Crystal Palace antes del Mundial 2026: hay decisión sobre su continuidad