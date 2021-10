Actriz Mabel Moreno habló de la novela que odió protagonizar: “era un hueso”

Mabel Moreno es una de las actrices colombianas más cotizadas del momento y muestra de ello es que, en años recientes, ha sido estrella de series como ‘La ley del corazón’ y ‘Susana y Elvira’, con las cuales se siente bastante agradecida, pues considera que haber laborado allí trajo consigo un “antes y un después” para su carrera profesional.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en su trabajo para la ‘pantalla chica’, pues de acuerdo con una serie de revelaciones que hizo la barranquillera al programa web ‘Autostar TV’, llegó a ser protagonista de una novela que dice detestar.

A pesar de no haber dado el nombre de la producción, los datos de Mabel Moreno dejan saber que se trata de ‘Tormenta de amor’, una novela que estrenó RCN Televisión en 2019 y relata la historia de Tita Basante (Mabel), una mujer guajira que lucha contra Nuncia Pompeya (Manuela González) por el amor de Domingo ‘El macho’ Cárdenas (Pernía).

No obstante, la actriz de 38 años enfatizó que a pesar del mal rato que vivió trabajando para dicha producción, le quedó como lección que no todo se hace por dinero, pues afirma que aunque le pagaban muy bien, la suma no justificó sus días de amargura y estrés.

Además, reveló que fue tan mala su experiencia con ‘Tormenta de amor’ que estuvo a punto de declinar la propuesta para ser una de las abogadas en ‘La ley del corazón’, serie que tuvo dos temporadas con altos niveles de audiencia y está disponibles actualmente en Amazon Prime Video.

“Yo casi nunca hablo de esa novela y aprendí ahí la lección porque a mí me gusta hacer personajes que me reten (...) Venía tan cansada que pensé en tomarme un año sabático, cuando me llaman y me dicen que me tienen un papel para una nueva novela de RCN y, aunque yo pensé en decir que no, mi astróloga me dijo que lo tomara como fuera”, explicó en ‘Autostar TV’.