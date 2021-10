Romántico detalle de Felipe Saruma a Andrea Valdiri, tras su operación

Una verdadera sorpresa se llevaron los seguidores de Andrea Valdiri y Felipe Saruma, luego de la publicación que hizo la influenciadora en medio de su tan comentada cirugía estética para eliminar los excesos de grasa en su cuerpo.

Resulta que Saruma la recibió con un ramo de rosas, justo en el momento en que ella despertó de la intervención quirúrgica y, por supuesto, el romántico detalle no pasó desapercibido para quienes creen firmemente en que ambos tienen una relación desde hace varios meses atrás.

Además, mayor fuerza tomaron los rumores con la respuesta de ‘La Valdiri’, pues entre las historias que incluyó, escribió el nombre de Saruma entre corazones.

“Yo sé que son buenos amigos, pero esta ya es puro amor”, “son muy lindos, ¿no les parece?”, “esto ya no se puede ocultar”, “estoy esperando a que confirmen la noticia” y “mucha pantalla y no dicen nada”; fueron algunos de los comentarios que recibieron los creadores de contenido para redes sociales.

Y aunque las preguntas para ambos han sido muchas, ninguno de los dos ha confirmado que realmente tengan una relación más allá de la amistad que demuestran tener.

No obstante, sus más curiosos seguidores se han dado a la tarea de reunir algunas pruebas del supuesto amorío e incluso han llegado a rumorear sobre una pedida de mano, gracias a una publicación que hizo ‘La Valdiri’ durante su viaje con Saruma al parque Disney de Florida (Estados Unidos), donde grabó un video alardeando un anillo que lució en el dedo anular de su mano izquierda.

De igual manera, el mensaje de Andrea Valdiri a Felipe Saruma en el Día del Amor y la Amistad fue considerado por muchos como una “declaración” directa de los sentimientos que tiene hacia él, aunque se sostenga en que solamente se trata de un amigo.

“Cuida como un diamante la amistad verdadera, pues con los años se hace más valiosa. Gracias porque todo este tiempo me has entregado lo mejor de ti, eres una persona con un corazón muy noble y real, amo cómo eres con mis hijas, y eso no tiene precio”, afirmó en una de las historias que compartió este domingo en su cuenta de Instagram.