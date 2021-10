“Yo hago caso y soy agradecido”: sigue la polémica por decisión del gerente de Telemedellín de despedir al director del informativo

La polémica que se levantó por el despido del periodista Hernán Muñoz Álvarez, quien ocupaba el puerto de director del Sistema Informativo de Telemedellín, continúa. Ahora un día después se dio a conocer un supuesto audio en el que el nuevo gerente del canal, Deninson Mendoza, expone su llegada al cargo a varios trabajadores y en este se escucha una afirmación que confirmaría lo denunciado por Muñoz.

El escándalo comenzó cuando el 4 de octubre en sus redes Muñoz, comentó desde su versión lo sucedido y se despachó contra la Alcaldía de Medellín y varios de sus funcionarios, entre los que mencionó al alcalde Daniel Quintero. Además, denunció que el canal de Telemedellín quiere ser usado para hacerle campaña al mandatario.

“Un día después del despido de @JohaJaramilloP, llegó @deninsonmendoza. En el comité de empalme, el nuevo gerente me confrontó y me dijo que desde ese momento el noticiero “ya no sería para la gente sino para defender al alcalde @QuinteroCalle””, escribió el periodista en Twitter y añadió que ““Recibí presiones verbales disfrazadas de peticiones o sugerencias que, entre otras cosas, tenían la intención manipular información a favor de la Alcaldía. Si bien ellos deciden, tengo la certeza que informar desde lo público es un compromiso con la verdad, ante todo”.

La historia no quedo ahí, pues incluso, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció a favor del periodista y manifestó su preocupación por lo que esta pasando al interior del canal luego de la despedida del su director. “Los medios públicos no deben estar al servicio de la administración de turno sino de la ciudadanía”, anotó la FLIP.

Ahora con la filtración del audio se han levantado más comentarios que ponen en el ojo del huracán tanto a Mendoza como a la Alcaldía de Medellín y sus funcionario, pues en este se escucha decir al nuevo gerente que “Yo hago caso. A mí cuando mi jefe me dice que tengo que hacer algo lo hago”. Hasta para exponer su forma de trabajar pone de ejemplo sus preferencias en el fútbol, lo que hace creer que se refiere al alcalde Daniel Quintero, pese a que en ningún momento se escucha que pronuncie el nombre del mandatario.

“Yo soy socio del Cali. Soy uno de los 700 dueños del Deportivo Cali, no somos muchos. Soy hincha del Cali a morir, pero hoy me gusta mucho el Nacional porque el jefe es hincha del Nacional. Así de sencillo. Lo que le gusta a mi jefe a mí me encanta. Yo hago un caso el berraco. Me encanta hacer caso para que le vaya bien a la entidad en donde estoy, para que me vaya bien. Yo entiendo cómo funciona esta vuelta y voy para adelante. Yo soy práctico”, señaló Mendoza.

Frente al revuelto en declaraciones a La W Radio, el gerente indicó que hay cambios administrativos y nuevos procesos en el canal y que están en reconstrucción de muchas cosas que venían pasando, especialmente en el sistema informativo, y que estos movimientos se deben a cambios económicos para lograr mayor eficiencia. Además, aclaró que se traerán nuevas personas y negó que haya dicho que el canal esta al servicio del alcalde y no de la ciudadanía.

Mendoza también anotó que no estuvo de acuerdo con la presencia de Muñoz en la reunión de empalme y aclaró que le hizo varias preguntas sobre la forma cómo venía manejando ciertos temas en el canal.





SEGUIR LEYENDO