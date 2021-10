El actor Jimmy Vásquez revela que la cuarentena le dejó una grave crisis de ansiedad y depresión

Fotografía tomada de Instagram @jimmyvasquezart

El reconocido actor y humorista, Jimmy Vásquez, recordado por su interpretación de Julio Velásquez en el seriado ‘El general Naranjo’ y como Fáber Salazar en la primera temporada de ‘La Nocturna’, habló para el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ de Canal 1 donde hizo unas confesiones sobre cómo se ha sentido durante la pandemia y el tiempo de aislamiento, además de cómo se invirtieron los papeles cuando su esposa fue la que tuvo trabajo y él debió dedicarse a las labores del hogar.

“Yo realmente me dejé ganar por la depresión y por la ansiedad”, con estas palabras, describió los difíciles momentos que vivió el actor durante la cuarentena que vivió el país por cuenta del covid-19.

Y agregó: “Afortunadamente tengo terapeuta de cabecera en la casa y salimos ahí adelante, primero le tocó a Claudia ponerse al frente de la casa. Cuando ya pasaron tres meses, cuatro meses y yo ya sentí que esto nos estaba derrumbando, que el Estado nos abandonó y que yo empezaba a ver cómo los colegas tenían que entregar salas de teatros, como muchos de los colegas en el medio no tenían con que comer con que subsistir”.

Cabe recordar que, el gremio de los actores y el entretenimiento fue el más afectado y el último en recibir la aprobación por parte del gobierno Nacional para ingresar a la reapertura económica que vive el país desde hace algunos meses con la llegada de las vacunas y la disminución en los contagios del covid-19.

Además recordó que, muchas personas atacaron a los actores porque en muchos existe la idea errónea que tienen grandes lujos y guardan fuertes sumas de dinero por cuenta de los trabajos que realizan en televisión, pero recuerda que es una profesión más de la que hay que trabajar todos los días para tener con qué comer y pagar las cuentas, que si no hay producciones no hay trabajo.

“Ganamos en promedio exactamente igual a otras profesiones pero la gente no entiende eso”, por su parte, su esposa agregó: “Cambiamos los roles, Jimmy se encargó de los niños, muy al frente de la casa y yo con trabajo virtual todo el tiempo, eran jornadas muy largas de trabajo, él era el encargado de cuidarme físicamente, somos un equipo finalmente”, para el programa ‘Lo Sé Todo’.

Sin embargo, el actor señaló que la recuperación de la depresión no ha sido fácil, pues ha debido tomar varias terapias y se ha ayudado con la lectura de libros, practicando algún tipo de ejercicio físico, entre otras actividades que lo ayuden a distraer la mente para no pensar en lo que ocurrió.

“La crisis iba más allá de lo económico, a nosotros por fortuna nunca nos faltó nada, limitados pero con todo lo necesario, pero más allá era el encierro, el agobio, la incertidumbre, la desesperanza en algún momento que fue lo que me cobijó por completo, lo que me arropó y no me dejaba salir de ahí”, mencionó el actor para el programa de entretenimiento de Canal 1.

Por otra parte, Jimmy señala que toda esta situación que vivió durante el aislamiento, le sirvió para pensar cuáles eran sus planes a futuro y los proyectos en los que le gustaría trabajar, sin necesidad de llegar a repetir los mismos que ha realizado en otras producciones.

“Me sirvió para saber qué es lo que quiero hacer de aquí en adelante, que hay cosas que ya no quiero hacer, por ejemplo personajes que ya he hecho en el género del melodrama que es un género maravilloso pero ya no quiero hacer lo tradicional, otras cosas que después de 27 años de carrera quiero hacer otras cosas”, concluyó para ‘Lo Sé Todo’.

