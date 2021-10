Paloma Valencia no volverá al Congreso y dice que Duque no hizo nada para modificar el Acuerdo de Paz

La parlamentaria uribista, Paloma Valencia, analizó el panorama electoral en Colombia y dejó un duro análisis / Colprensa

Este lunes la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se refirió a lo que pasaría si no logra la candidatura del Centro Democrático por la que compite contra otras cuatro personas y sobre su intención de modificar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 dadas las pocas -o nulas- acciones del Gobierno Duque en él.

En entrevista con Blu Radio, Valencia dijo que todavía no sabe qué pasaría si no gana la candidatura, pero que tiene claro y cree que su paso por el Congreso ya llegó a su fin y calificó esa labor como malagradecida. “El Congreso es un oficio diíficil, duro, malagradecido y que yo, en muchos sentidos, ya di cuanto tenia que dar, creo que ya cumplí mi ciclo” y luego enumeró algunos proyectos que impulsó pero que no logró, algunos en relación con modificar el Acuerdo Final.

La congresista contó que su intención como precandidata sigue siendo modificar el texto de La Habana ya que en el plebiscito de 2016 ganó el No y siente que no han sido escuchados. “Es que el presidente Duque no hizo nada para modificar los acuerdos, no que yo lo haya visto” y confesó que el Gobierno no apoyó su proyecto de ley que buscaba una sala especial para juzgar a los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Tampoco ha hecho un esfuerzo para que las instituciones obliguen a las Farc a hacer las confesiones individuales de los delitos”, aseveró ante la emisora la senadora Valencia. Luego dijo que dentro del mismo partido hay un sector de ‘duquistas’, es decir, militantes muy cercanos al Gobierno y dio dos nombres en particular: Edward Rodríguez y Ernesto Macías, el primero también precandidato y el segundo senador.

La congresista también se refirió a la forma como la juzgan por ser mujer admitiendo que en su mayoría recibe críticas por cómo se ve, si se maquilla, se peina o no, críticas que no suelen recibir los hombres.

Recientemente la senadora se pronunció frente a la carta firmada por algunos militantes en apoyo al precandidato Óscar Iván Zuluaga.

“Yo respeto mucho que todos tengan una preferencia. Lamento un poco los términos del comunicado en dos sentidos; el primero, decir que solo el doctor Zuluaga, a quien quiero y admiro mucho, lleva las banderas del partido genera la pregunta de si nosotros no las llevamos, y si es así, yo creo que nos pueden expulsar del partido. Si no es así, no creo que la descalificación se amerite”, aseveró la senadora.

Además, los criticó por no tener en cuenta el proceso interno que el partido debe llevar para escoger a un solo aspirante al cargo. “Si hay unas reglas ya definidas para escoger un candidato, algunos miembros de la bancada pretendan crear el sentimiento de que todos los demás candidatos son inanes y no hay que tenerlos en cuenta. Creo que es un desacierto por parte de quien escribió el comunicado, seguramente sin esas intenciones, pero así lo hemos leído muchos”, aseguró.

A pesar de sus duras críticas, la senadora indicó que la inconformidad es “un traspiés que pronto superaremos”, con referencia a la cohesión interior del colectivo. Frente a la inconformidad de quienes aún tienen precandidaturas activas, el partido se tuvo que pronunciar por medio de un comunicado oficial que dejó en claro la importancia del proceso interno.

