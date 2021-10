Brian, el único sobreviviente de la tragedia en Santa Marta, habló sobre lo ocurrido: “Dicen que mi tía me empujó”

Tras permanecer más de dos semanas en una Unidad de Cuidados Intensivos en un centro médico en Santa Marta, Brian José Áñez -el único sobreviviente de la tragedia en Gaira, donde el empresario Enrique Vives, quien conducía en estado de embriaguez, arrolló a siete jóvenes el pasado 13 de septiembre-, habló por primera vez sobre lo ocurrido ese día, en diálogo con Noticias RCN.

El joven de 14 años, oriundo de Venezuela, de manera tímida y con pocas palabras, le relató al noticiero que, pese a que no recuerda mucho sobre lo ocurrido durante esa fatídica madrugada, afirmó que fue gracias a su tía Rafaella Petit, también arrollada esa noche, que logró sobrevivir.

“Dicen que mi tía me empujó (...) Yo no me acuerdo de casi nada, nosotros veníamos caminando para salir de la vía, y ahí no me acuerdo de más”, aseguró Brian José al mismo medio.