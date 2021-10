MasterChef Celebrity: la relación que aún mantiene Jorge Rausch con su primera esposa

Hace pocas semanas se conoció que el chef Jorge Rausch volvió con su exnovia, la joven Nathalie Monsalve, hecho que generó mucha polémica en redes sociales por cuenta de la amplia diferencia de edad que existe entre ambos; sin embargo, la pareja se mantiene muy unida.

Precisamente antes de que Rausch fuera el actual novio de Monsalve, estuvo comprometido con Orit Feldman, una mujer que conoció en Israel, pues él viajó luego de “fracasar” estudiando economía en la Universidad de Los Andes.

“De verdad que no me gustaba economía, entonces me salí, me fui a trabajar un tiempo con mi papá y después decidí irme a Israel a terminar allá la carrera. Yo era malísimo en economía en Los Andes, imagínense después aprendiendo economía en Tel Aviv, en hebreo: peor. No era lo mío”, mencionó el chef en diálogo con ‘Yo, José Gabriel’, donde recordó también que en aquel tiempo vivió con dos compañeras de casa y una de ellas fue, precisamente, Feldman.

Además, confesó que fue durante esa estadía que descubrió el amor por la cocina, pues según él, nunca le ha gustado lavar los platos, así que el trato con ellas fue que, mientras él cocinaba, ellas mantenían la cocina limpia y así fue.

Acto seguido, Rausch mencionó que no era la única vez que se encontró con quien fuera su esposa, pues se conocían desde niños y hasta asistieron al mismo colegio.

“Sí, -Orit- fue mi primera esposa, me separé y no he tenido segunda esposa y yo con ella estudié todo el colegio aquí en Bogotá, en el Hebreo; nos reencontramos en Israel y nos casamos (…) de verdad que ella fue un gran apoyo” relatando también que tienen dos hijas.

Con respecto a la vida laboral, el jurado de ‘MasterChef’ dijo que sus negocios siempre han sido familiares. “Yo soy el chef, mi hermano -mark- el pastelero, Orit siempre hizo los restaurantes, mi cuñada hizo la parte comercial y mi papá siempre ha manejado el tema de la plata, divertidísimo”, dejando ver el actual vínculo que mantiene con su actual exesposa.

A lo largo de la charla, Rausch manifestó que Orit lo motivó a viajar a Londres a estudiar cocina, luego de su precipitado paso por las facultades de economía tanto en Los Andes como en Tel Aviv. “Trabajé muchos años en cocina en Inglaterra en restaurantes muy famosos, con estrellas Michelin; hice mi entrenamiento muy bien y mientras tanto Markie hizo su entrenamiento en pastelería en Canadá y en 2003 nos juntamos los dos y decidimos montar un restaurante”, destacando la relación laboral y personal que aún mantiene con su hermano.

La polémica de Jorge Rausch por su gesto con Marbelle en ‘MasterChef Celebrity’

Luego de que él mismo anunció la salida de la cantante del concurso, la acompañó cogido ‘de gancho’ hasta la puerta. Este no fue el único gesto cuestionado en redes tras la eliminación de la vallecaucana, pues Claudia Bahamón afirmó que ella tiene “la voz más hermosa de Colombia”. Los memes en Twitter no se hicieron esperar, muchos de ellos a modo de crítica.

