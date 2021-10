Egan Bernal prendió el debate con una foto alusiva a la disputa entre Residente y J Balvin

Egan Bernal prendió el debate con una foto en redes: ¿Se sumó a la polémica entre Residente y J Balvin? Foto: archivo particular

Desde hace algunos días se abrió el debate en el mundo artístico, luego de que el cantante colombiano, J Balvin, manifestó a través de su cuenta de Twitter que los Grammy Latinos todavía no se interesan por el reguetón, por lo que invitó a los autores de este género a no asistir. Desde ese momento las críticas no se hicieron esperar, y quien más ha hecho eco por sus declaraciones ha sido René Pérez Joglar, mejor conocido como ‘Residente’.

En primera instancia, el artista puertorriqueño comparó la música del colombiano con un carrito de perros calientes que quiere ganarse una estrella Michelin. Posteriormente, J Balvin respondió con el lanzamiento de su línea de ropa con imágenes alusivas a la controversia: “Nuevo merch / New merch. El negocio $ocio”, fueron sus palabras en su cuenta de Instagram.

“Yo no manejo mis redes sociales y por eso llego tarde a ver las pendejadas que suben. José, vi que subiste un ‘merch’ fueras el más capo, el más jodón, entonces me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres”, expresó Residente en un video divulgado este sábado 2 de octubre. Seguido de esto, René explicó que el colombiano se comunicó con él para llegar a un acuerdo: que este último eliminaba sus declaraciones en contra de los Grammy, y que el primero bajara el video donde inicialmente lo criticó.

“Me dejaste ocho mensajes por WhatsApp diciéndome ‘falso’ y por las redes me escribes ‘respeto tu opinión’. Qué más falso que escribirme una pendejada por mensaje y frente a la gente hacerte el más bueno. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, soy honesto y soy una misma persona y no 20 personas distintas como tú”, sentenció Residente.

¿EGAN BERNAL ENTRÓ EN LA DISCUSIÓN?

A propósito de la polémica entre los artistas urbanos, Egan Bernal llamó la atención de sus seguidores con una foto que subió en las historias de su cuenta de Instagram, en la que aparece su novia, María Fernanda Mottas. El ciclista del equipo INEOS Grenadiers escribió “me voy a comer un hot dog bien cabrón”, con un puesto de perros calientes en el fondo.

Más allá de las especulaciones por parte de algunos seguidores, quienes estuvieron a favor y en contra de la fotografía, lo cierto es que a Egan ya terminó su calendario de competiciones en el 2021; sin embargo, se lo ha visto desde ya preparando la próxima temporada, donde uno de sus objetivos principales sería el Tour de Francia.

Uno de los ejemplos más recientes es una serie de imágenes que publicó, corriendo en un velódromo de pista con el uniforme de la escuadra británica, y en un entrenamiento que iría orientado a su participación en las pruebas de contrarreloj. Esto por su indumentaria y el tipo de bicicleta utilizada. Además, ello sirve para desmentir los rumores de una supuesta salida del INEOS.

Egan Bernal: el mejor latinoamericano y el quinto en el planeta, de acuerdo con la UCI:

Este 28 de septiembre, la Unión Ciclista Internacional (UCI) dio a conocer el escalafón de los más corredores más destacadas hasta la fecha, y Bernal encabeza los primeros puestos. Ubicándose en la quinta casilla, el zipaquireño no solo es el colombiano mejor ubicado en el mundo, sino también el mejor corredor a nivel latinoamericano: lo sigue solamente Richard Carapaz, con quien compartió la Vuelta a España.

El primero en la lista es Tadej Pogacar, bicampeón del Tour de Francia, que se ha destacado por ser un ciclista muy completo, ya que no solo rinde en las etapas contrarreloj, sino en la alta montaña. El segundo representante de Colombia es Rigoberto Urán, quien se ubica en la posición 65.

