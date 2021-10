Padre de J Balvin se pronunció en sus redes luego del mensaje de Residente

Hace unos días J Balvin mostró su inconformismo por la falta de representación del género de reguetón en las nominaciones a los Latin Grammy que se celebrarán el próximo 18 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Según el artista urbano, la Academia Latina ha sido irrespetuosa con el reguetón y sus exponentes, a quienes dice que no valora sino que utiliza.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó Balvin.

No obstante, la arremetida del intérprete de ‘Ahora’ y ‘Morado’ en contra de los Latin Grammy no paró allí, pues además pidió al resto de sus colegas no asistir a la ceremonia que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena. “Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento”, agregó.

Esta posición no le gustó para nada al rapero puertorriqueño, Residente, quien publicó un duro video en su cuenta de Instagram contra el colombiano y lo cuestionó por querer “boicotear” los premios que este año le rendirá un homenaje a Rubén Blades. Además, aprovechó el video para lanzarse contra la música del artista urbano, comparándola con un carrito de hot dog.

“Tienes que entender José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, concluyó.

Ante el duro video del puertoriqueño, el padre de J Balvin no aguantó y salió en redes a defender a su hijo. El mensaje lo envió con un fotomontaje en el que se ve a su hijo vendiéndole a Residente perros calientes.

“JBalvin el rey del hot dog/perritos calientes, ¿a quién no le gusta? El mundo entero disfruta los hot dogs. Josecito muy agradecido porque ya está maquinando ampliar su negocio de hot dogs/perritos calientes, se llamará la cadena del perro loco. Amigos de todos. Disfrutemos con alegría la vida que es tan cortica. Lo dice el periodista Jorge Pareja: ‘La música urbana es calle, barrio. Los perritos calientes son calle, barrio. Los restaurantes Michelin no son calle, no son barrio’ “, escribió el señor Osorio.

María Osorio, también salió en defensa de su mejor amigo y exnovio. Según ella, René estaría necesitando de mucha visibilidad, por lo que habría aprovechado el comentario de Balvin para convertirse en tendencia.

“Sí, mi opinión puede estar sesgada para muchos, pero les doy un contexto: René sigue el trabajo de J Balvin, se siguen, y ha dicho que lo admira, entonces (...) Convertir un tweet de una opinión personal de pocos caracteres en aprovecharse y armar una gran polémica con un video de varios minutos, en el que se manda mucha mala vibra, se incita al odio, y denigrando demasiado el trabajo del otro, en vez de mandar un DM (mensaje directo) (...) No sé si decir que es un genio laboral por aprovechar el momento y hacerse visible que, por cierto, lo necesita mucho (...) o es la persona más maquiavélica del mundo”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Mona Osorio habla de la polémica de J Balvin

SEGUIR LEYENDO