J Balvin lanzó canción con los latidos del corazón de su hijo

J Balvin. Foto: Instagram @jbalvin

El primer día de julio pasado se conoció que J Balvin y Valentina Ferrer ya tenían a su hijo Río entre sus brazos, de esta manera, el reguetonero colombiano y la exreina argentina están viviendo por primera vez la experiencia de ser padres.

Sin embargo, en estos meses ninguno de los dos ha publicado fotografías del bebé más allá de una imagen de su pie o dentro de su coche y, a diferencia de otros famosos como la pareja de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno o figuras como Valerie Domínguez y Natalia Reyes, Balvin y Ferrer no han hablado de cómo estuvo el parto o cómo han sido las primeras semanas desempeñándose en su respectivo rol paternal…. Hasta ahora.

A mediados de septiembre, Chente Ydrach (comediante puertorriqueño) publicó una entrevista que le hizo a J Balvin y en medio de ella le interrogó sobre los cambios que haya tenido su vida tras el nacimiento de Río; enseguida el paisa dio cuenta de que ha pasado muy poco tiempo desde su nacimiento para dar una respuesta al respecto, sin embargo, subrayó que su objetivo es ser su mejor amigo:

“Apenas llevo dos meses, ya empieza a ver una conexión con la mirada, te sonríe, pero hasta ahí, me falta entender más y aprender más (…) realmente no quiero ser su padre (…) yo quiero ser su mejor amigo, mucha gente tiene padres y los ve como un dictador y uno por los dictadores no hace nada, pero por el mejor amigo uno se hace matar (...) yo creo que mi mejor amigo nació hace dos meses”.

El álbum ‘Jose’ (2021) encierra muchas canciones como ‘Qué locura’ o ‘7 de mayo’ y, entre ellas, también está ‘Querido Río’; de hecho, aquello de ser padre y también un gran amigo, J Balvin también lo narra o lo entona en este tema, pero más allá de eso, el reguetonero confirmó que la canción incluye en su musicalidad los latidos del corazón de su hijo.

“Ese beat es el beat del corazón de mi hijo(...) fuimos a la ecografía y ¡pum! se me prendió el bombillo y dije – ok -, grabé los latidos de Rio, le mandé el audio a Tainy (productor)… él ya hizo su magia”, comentó Balvin a Chente Ydrach.

J Balvin y sus nominaciones a los Grammy Latinos 2021:

El paisa de 36 años de edad tiene nominaciones como ‘Canción del año’ y ‘Mejor canción urbana’ por ‘Agua’; además de ‘Mejor interpretación de reggaetón’ por ‘Tu veneno’.

En la lista de nominados de este año también figuran los colombianos Camilo, Juanes, Diamante Eléctrico, Carlos Vives, Maluma, Juliana Velásquez, Sebastián Yatra, Karol G, Farina, Aterciopelados y Silvestre Dangond.

Empero, en su cuenta de Twitter J Balvin tuvo un manojo de palabras que decir contra los Grammy Latinos: “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto; pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido”, escribió. A su vez, también estimuló a los reguetoneros a no asistir al evento que se desarrollará el 18 de noviembre.

Captura de pantalla Twitter

Seguramente algunos reguetoneros lo apoyará, pero otros artistas urbanos cuestionaron sus palabras, por ejemplo, Residente:

“Estoy perdido José, si los Grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 Grammys (...) por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabr€% (...) este año se lo dedican a Rubén Blades, ¿tú estás diciendo a la gente del genero urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades?, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana (...) un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones (...) te creería lo del boicot si el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy, pero ahí no pediste boicot”, aseveró el puertorriqueño en su Instagram.

J Balvin lanza el videoclip de ‘Vestido’:

Generalmente los artistas lanzan sus canciones con sus respectivos videos musicales finalizando la semana: jueves o viernes; pero el reguetonero sacó al mercado la pieza audiovisual de ‘Vestido’ el martes 28 de septiembre que, hasta el día de hoy va por las más de un millón de visualizaciones en YouTube.

SEGUIR LEYENDO: