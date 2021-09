‘El hijo del Cacique’ no ha sido cancelada, ya tiene fecha para su regreso

‘El hijo del Cacique’. Foto: Instagram @caracoltv

En lo que va de esta semana: lunes 27 de septiembre y martes 28, el público no ha podido ver ‘El hijo del Cacique’ porque ‘La Voz Senior’ ha tenido capítulos dobles, lo que ha acaparado el horario de la bionovela sobre Martín Elías. En vista de esto, han corrido por entre las redes sociales y los medios de comunicación especulaciones sobre la continuidad de la producción, sin embargo, no ha pasado nada, no ha sido retirada y su regreso ya tiene fijada una fecha en el calendario: jueves 30 de septiembre; por lo tanto, su breve ausencia solo tuvo una duración de tres días.

“Aquí se van a cantar verdades, pues Marisol pondrá incómodas a su hermana y a la pareja de Santos al revelar un gran secreto. ¿Podrá salir de esta? ‘El Hijo Del Cacique, este jueves después de ‘La Voz Senior’”, dice un post publicado en las redes sociales de Caracol Televisión el martes 28 de septiembre.

¿Por qué la ausencia de ‘El Hijo del Cacique’ en estos días?, nuevamente se tendría que especular, sin embargo, el lunes 13 de septiembre – noche de estreno de la mencionada bionovela de Caracol – en el Canal RCN no se emitió ‘Enfermeras’ en vista de que fueron transmitidos dos capítulos seguidos de ‘Café, con aroma de mujer’, que por esa época iba por su etapa final. Es de mencionar que, la telenovela generalmente estuvo en un acostumbrado sexto lugar en el rating desde su estreno en mayo, pero en sus últimas dos semanas escaló hasta un segundo puesto y, ese lunes 13 estuvo por encima de ‘El Hijo del Cacique’.

La versión 2021 de ‘Café, con arma de mujer’ concluyó el viernes 24 de septiembre en el Canal RCN y, su horario fue destinado a una historia de suspenso: ‘La nieta elegida’, cuyo lanzamiento se realizó el lunes 27 del mismo mes, desde ese día se han emitido capítulos dobles de ‘La Voz Senior’ en Caracol Televisión, dicho reality de canto ha estado inmovible de su primer lugar en el rating desde su estreno el 20 de septiembre. Aquel lunes ‘La nieta elegida’ estuvo de tercera y este martes de cuarta.

Respecto de este último caso, los días que el público no ha visto ‘El hijo del Cacique’, los usuarios han compartido opiniones en las redes sociales:

‘El hijo del Cacique’, es una bionovela que tiene la vida y carrera de Martín Elías como protagonista. El cantante de vallenato, hijo del ya fallecido Diomedes Díaz, murió en el año 2017.

La producción encierra un elenco entre músicos y actores. Para empezar, el actor Milcíades Cantillo – que también es un cantautor – se meterá en la piel del personaje principal: Martín Elías. También trabajan, como parte del elenco, Valerie Domínguez, Aco Pérez y hasta Rafael Santos, entre otros.

Por su parte, Milcíades Cantillo comentó que la bionovela volverá a verse desde este miércoles, un día antes de lo publicado por Caracol Televisión, solo queda esperar quien tiene la fecha correcta.

