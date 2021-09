Entre lágrimas, hijo de Jhon Mario Ramírez narró el momento en que supo la muerte de su padre

Una de las pérdidas que ha tenido el fútbol colombiano durante este 2021 fue la del futbolista y entrenador, Jhon Mario Ramírez. El pasado 26 de junio, el país conoció que el ídolo de Millonarios falleció a causa del covid-19 según versiones médicas.

Meses después su hijo Mateo, rompió su silencio y narró cómo fueron los momentos previos al fatídico hecho:

“Yo estaba entrenando y me acuerdo tanto que yo ese día hablé con el médico porque cada día levantarse sin saber nada de él generaba mucha incertidumbre. Entonces yo llamo al médico y le pregunto cómo amaneció mi papá, y él me dice que está preocupado porque amaneció saturando sobre 30 y con el ventilador a tope, y me dijo ‘Mateo, creo que su papá no pasa de hoy’ entonces me quedó frío y me voy a entrenar”, recordó el jugador que debutó en el Patriotas de Boyacá, club que dirigía su padre antes de tener las complicaciones de salud que lo llevaron a la muerte.

Además, dijo en diálogo con ‘La Red’ que había hablado con el médico del equipo donde Jhon Mario ejercía como director técnico para estar al tanto de las evoluciones de salud del exjugador; sin embargo, antes de las 11 de la mañana de aquel 26 de junio, el presidente del cuadro boyacense le comunicó la triste noticia. “Ahí yo ya sabía que se había ido y lo único que recuerdo fue que sentí como si me hubieran arrancado algo del corazón; lloré un poco y no lo podía creer”, expresó Mateo.

Otro tema que mencionó el hijo del ídolo albiazul fue la causa real de la muerte de su padre, afirmando que no fue por coronavirus. “A él le da covid-19 y pasa los 15 días aislado, iba 13 días y ya faltando solo dos para volver a entrenar, se le empiezan a dormir las manos y los pies. Al siguiente día ya no podía ni sostenerse y ahí fue cuando lo llevamos al médico; le diagnosticaron Guillain-Barré y ese síndrome no dejó que sus órganos trabajaran bien y pues esa es la causa de la muerte de él”; incluso, Mateo decidió contar lo que le dijo a su progenitor el 25 de junio.

“El día anterior a su muerte, ya no podía hablar y me llama el médico y me dice ‘Mateo, ahí está su papá para que hable con él’ y yo le digo que él es muy fuerte y que estoy orgulloso y que lo amo demasiado. Le dije ‘chao pa’, que descanses’ (…) siempre le dije todo, sobre todo cuánto lo amaba y lo especial que era para mí”, expresó en medio de lágrimas.

Vale recordar que Mateo Ramírez recibió, el pasado 6 de septiembre, un homenaje por parte de los hinchas de Millonarios en el estadio el Campín, justamente cuando jugó contra Patriotas por la octava fecha de la liga local.

Allí, el jugador del club rojo de Boyacá vistió por un momento la camiseta azul y la exhibió ante su hinchada, recibiendo de vuelta cánticos y aplausos. Además, fue en aquel cotejo donde el joven debutó como profesional. “Yo miraba al cielo y le preguntaba a Dios por qué él no estaba ahí viviendo ese momento tan anhelado que quiso ver (…) y estallé en llanto cuando el profe Gamero me dio la camiseta de mi padre y los hinchas empiezan a corear su nombre”, finalizó la promesa del fútbol colombiano.

