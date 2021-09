Dávinson Sánchez es blanco de críticas por su nivel en el Tottenham, la prensa pide la suplencia

Dávinson integró la zaga defensiva con Eric Dier, ambos fueron cuestionados por la derrota ante Arsenal. REUTERS/Dylan Martínez

El que pareció ser un comienzo prometedor del Tottenham en la Premier League se ha ido diluyendo, como también lo ha hecho el nivel del colombiano, Dávinson Sánchez.

En condición de visitante, el 26 de septiembre, el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo cayó 1-3 ante el Arsenal y sumó su tercera derrota en línea por liga. Y ni el DT, que en un comienzo demostró buenos resultados, ni los jugadores se salvaron de las críticas de la prensa especializada. Uno de los hombres que más comentarios en contra recibió fue Sánchez.

Al nacido en Caloto (Cauca) y a su compañero, Eric Dier los señalaron por la incapacidad de contener al delantero gabonés, Pierre Emerick Aubemayang, que de inicio a fin hizo gala de su velocidad inquietando a los Spurs, y a Emile Smith Rowe: cada uno de ellos anotó un gol. De hecho, para el diario The Mirror ninguno debió ser titular.

“Sánchez y Dier fueron destrozados por el gran ritmo en el segundo del Arsenal, el defensa central colombiano no pudo atrapar a Smith Rowe en pleno vuelo antes de que Aubameyang azotara a casa para aumentar la ventaja de los anfitriones”, publicó el periódico británico.

El medio también analizó que es difícil entender cómo los zagueros, que fueron cuota de seguridad recién comenzó la liga, no compenetraron, tanto como para parecer que era la primera vez que juntos comandaban la zaga defensiva. Eso sí, Pierre-Emile Højbjerg tampoco les ayudó en la contención del ataque rival.

“Tanto él como Dier pasaron de ser una asociación que mantuvo tres vallas invictas sucesivas al comienzo de la temporada a una que a veces parecía que nunca habían jugado juntos, aunque no obtuvieron exactamente mucha protección frente a ellos”, añadió el portal.

The Mirror incluso se atrevió a cuestionar a Espírito Santo por no darle la titularidad a jugadores como el argentino Sergio Cuti Romero, exdefensor del Atalanta, y el británico Joe Rodon. Si la los zagueros han tenido fallas, por qué no probar alternativas, fue una de las sugerencias.

“A pesar de desembolsar una tarifa combinada de casi 55 millones de libras a Joe Rodon y Cristian Romero, ambos fueron enviados a la banca a favor del dúo muy difamado Davinson Sánchez y Eric Dier. Una decisión arriesgada de Nuno en un asunto de tan alto riesgo resultó ser contraproducente, ya que Sánchez, en particular fue atacado por el líder del Arsenal, Aubameyang. La defensa mostrada en el área de penal de los Spurs para el primer gol del Arsenal le dará a Santo pesadillas” concluyó.

DÁVINSON, PIEZA CLAVE EN LA SELECCIÓN

Una de las preocupaciones sobre Dávinson Sánchez es que, junto a Yerry Mina, suelen ser los defensores titulares de la selección Colombia que entre el 7 y el 14 de octubre afrontará una triple jornada de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022.

Antonio Sanabria (d) de Paraguay disputa un balón con Davinson Sánchez de Colombia, el 5 de septiembre de 2021, en un partido de las eliminatorias sudamericanas entre Paraguay y Colombia para el Mundial de Catar 2022 en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

La preocupación se acrecienta ya que otro de los zagueros que se ha destacado en el combinado tricolor, Óscar Murillo, salió lesionado el pasado 23 de septiembre en el Pachuca, de México, razón por lo que Reinaldo Rueda quizá acuda a opciones como Jhon Lucumí, del Genk.

Colombia enfrentará a Uruguay el 7 de octubre, en Montevideo; a Brasil el 10 de octubre, en Barranquilla y a Ecuador, el 14 de octubre, también en La arenosa. Los dirigidos por Rueda son quintos en la tabla de posiciones con 13 puntos.

