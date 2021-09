Las confesiones del testigo clave en el escándalo de MinTIC y Centros Poblados

Legalizan captura de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, investigados por el escándalo de Mintic.

Este lunes 27 de septiembre, se conoció el testigo clave que tiene tras las rejas a Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, investigados por el escandalo de Mintic. Se trata de Jorge Alfonso Molina García Mayorga, intermediario entre Laverde, Tapia y la red dedicada a expedir pólizas y garantías falsificadas y quien el pasado 6 de septiembre rindió testimonio ante la Fiscalía.

Durante la sesión, Molina relató desde su primer encuentro con Tapia, a quien conoció por Laverde, el pasado octubre. Asimismo, para respaldar sus declaraciones, el hombre entregó su celular y varios dispositivos electrónicos que tendrían información.

De acuerdo con Molina García, Laverde le notifica que el grupo de Tapia se iba a presentar a la licitación de MinTIC sin embargo, le dice que las aseguradoras serias no les querían expedir pólizas. Por esa razón, buscan otra alternativa; presentar una garantía bancaria.

“Se consultó a Enrique López, él manifestó a los dos días que sí era posible y el día que se necesitaba presentar o póliza o garantía, Juan José Laverde, angustiado, llamó a decir: ‘no me expidieron la póliza, necesito la garantía bancaria’. Le dijo a Manuel Rave de Rave, ‘hágale el borrador de cómo debe estar constituida dicha garantía’. Manuel me envió ese documento borrador, se lo envié a Enrique López, él en 30 minutos, una hora, me envió ya diligenciado por el banco, manifestando que ya estaba en el sistema del banco constituido y que ya se podía presentar. Me lo envió y yo se lo reenvié a Juan José Laverde”, relató Molina.

Asimismo, Molina se refirió a los momentos cuando se destapó el escándalo y se reunió con Laverde en un centro comercial de Medellín, en abril de este año. De acuerdo con el testigo, en el encuentro Laverde le quitó el celular y posteriormente borró todos los chats y contenidos de las conversaciones que tuvo con él y con Manuel Rave.

“Para borrar cualquier evidencia que hubiera de todas las conversaciones, de todos los trámites y de todas las solicitudes que tuvo conmigo, para llevar a cabo lo que se hizo con MinTIC y, se perdiera la trazabilidad, por decir algo, en lo que él intervino y en las manifestaciones de amistad con Emilio Tapia y en las manifestaciones de todo”, dijo.

También, hace referencia a una reunión que se llevó a cabo el pasado 22 de junio con Tapia y Laverde, donde le dicen que iban a tener un incumplimiento en contrato de Centros Poblados y necesitaban que la garantía se volviera real. En ese momento, estos afirman que ya no tenían relación con Enrique López y con los del banco, y “que no había nada que hacer, que no les habían expedido definitivamente una póliza que reemplazara esa garantía”.

Por esa razón, le piden a Molina que interceda con López, y es ahí cuando este pide 50 millones para volverse a sentar con ellos y el pago de los 2.700 millones de la garantía.

También, confesó que le ordenaron que se echara la culpa de todo lo sucedido. Incluso, se refirió a una llamada que le hizo Laverde llorando y diciéndole que “tu ya tienes hijos grandes, yo estoy con mis pequeños”.

“Para que yo accediera a lo que ellos veían, que era lo único que les podía quitar el contrato, que yo me echara la culpa de todo lo sucedido y que ellos hubiesen actuado de buena fe y que ellos, ingenuamente, hubieran presentado un documento y que todo ese trámite bancario fue el que los llevó al incumplimiento del contrato y la caducidad del contrato”, dijo.

