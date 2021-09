Niñera colombiana denunció a su jefe en Estados Unidos por ponerle una cámara en su habitación y grabarla sin ropa

Kelly Andrade, una joven colombiana de 25 años, trabajaba en Estados Unidos para Michael Esposito, el padre de tres niños que ella cuidaba y el dueño de tres franquicias de comida rápida, en Staten Island, Nueva York. La mujer denunció que el hombre instaló una cámara en el detector de humo de su habitación y que había recopilado horas y horas de imágenes de ella cambiándose de ropa o desnuda.

Andrade empezó a sospechar de la conducta del hombre luego de que lo encontrara en repetidas ocasiones dentro de su habitación con la excusa de que el detector no estaba funcionando bien y que debía repararlo. Según comentó la joven a un diario local, cuando descubrió las cientos de horas de filmación escapó por una ventana antes de que el hombre descubriera que ella sabía de la cámara y corrió a la Policía para denunciar al acosador.

“Tenía mucho miedo. Además de lo que acababa de pasar, ahora no tengo dónde quedarme, estoy en un país completamente desconocido, estoy sola. No tengo dinero, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a hacer mañana”, comentó Andrade a un diario local.