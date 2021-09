Exministra Karen Abudinen sostiene que Armando Benedetti sí la llamó para pedirle que no decretara la caducidad del contrato con Centros Poblados

Imagen de archivo de la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC), Karen Abudinen. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

El escándalo de Centros Poblados y de los 70 mil millones de pesos que inundaron la prensa nacional, en semanas recientes, no se detiene. La renuncia de Karen Abudinen al Ministerio de las Tic, y la sentencia de cárcel para Emilio Tapia, señalado de manejar tres empresas de la Unión Temporal Centros Poblado a través de terceros, son algunas de las consecuencias de la polémica, sin embargo, a la conversación, ahora se suma Armando Benedetti. En la mañana de este lunes, a través de sus cuentas de Twitter, Abudinen aseguró que Benedetti la para intermediar por Centros Poblados.

“Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, escribió la exfuncionaria en su perfil.

La acusación de Abudinen sobre Benedetti llegó luego de que el senador, también en esa red social, asegurara: “Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”.

La periodista Darcy Quinn confirmó, en La FM, que en la llamada, que está plenamente identificada por las autoridades, e incluso en conocimiento de la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, Armando Benedetti, senador del ‘Pacto Histórico’, presiona para no decretar la caducidad del contrato y recomienda a la empresa Hughesnet para que fuera la que asumiera la cesión del contrato. La exministra, según lo dijo, se negó a hacer caso a esa petición y, según la comunicadora, la exfuncionaria estaría dispuesta a ratificar su versión cuando sea llamada a declarar por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema.

Fue Emilio Tapia el que afirmó, días antes, que algunos congresistas, relacionados con el caso, se habrían comunicado con Gobierno Nacional y el Ministerio de las TIC, para, al igual que Benedetti, solicitar que no se caducara el contrato con Centros Poblados. “Al parecer los socios Unión Temporal Centros Poblados habrían acudido a congresistas para que les ayudaran a hacer el lobby con la Ministra, lo cual representa un tráfico de influencias por parte de un funcionario público”, se lee en el portal de la emisora.

Amando Benedetti rechazó ser uno de los congresistas involucrados en escándalo del Mintic y detalló: “con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una coca-cola, ni me he reunido”. A Benedetti, quien explicó la inexistencia de un vínculo o relación con Tapia, se unió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero que, a su vez, en sus redes sociales, escribió que, ‘gracias a Dios’, no tiene nada que ver con él.

“Echan el agua sucia para todos lados cuando la casa se les está inundando. Gracias a Dios ni por las curvas conozco al “señor” Emilio Tapia. Si Tapia andaba buscando casa finca en Rionegro no sería para vivir cerca de mí, yo no tengo casa por esos lados”, comentó Quintero.

De acuerdo con la explicación que entregó El Espectador, cuando la interventoría del contrato informó al Ministerio que Centros Poblados no había terminado ninguno de los 773 centros digitales que se había planteado a entregar, el Mintic llamó a una audiencia para estudiar la posible caducidad del contrato. Al encuentro se citaron todas las partes involucradas del en el contrato, y, fue allí, en donde se hizo la actualización de que algunos documentos presentados por el contratista serían falsos, entre ellos, las garantías bancarias, con la que se había pactado el convenio.

Por esos días, según esta actualización del caso, en la que se ve salpicado Benedetti, la exministra Abudinen recibió las ya mencionadas llamadas por parte de algunos políticos.

“Yo nunca la llamé, ¿para qué me iba a meter en ese berenjenal? (...) ¿Por qué si yo llamé a Karen Abudinen y había algo de corrupción en la llamada no lo denunció en su momento? Además, recuerde cómo comenzó esto: ella dijo que no recibía presiones de ningún congresista. Este fin de semana hablaron de Daira (Galvis), de Mauricio Gómez Amín y de Antonio Zabaraín. Yo lo que creo es que ella está levantando una cortina de humo”, dijo Armando Benedetti en W Radio, en la mañana de este lunes.

