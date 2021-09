El talento nacional hace presencia con nominaciones a los Premios Emmy Internacional

Fotografía cedida por Netflix de los actores izq. a der. Andrés Parra, Marcela Benjumea y Christian Tappan. EFE/ Netflix /

Son varios los nombres de actores colombianos que aparecen entre los nominados a los Premios Emmy Internacional 2021 (Academia Internacional de las Artes y Ciencias de la Televisión) y que han sido nominados por el jurado en esta nueva edición que serán entregados en Nueva York el próximo 22 de noviembre.

Entre los cuatro candidatos a ganar el premio como mejor actor se encuentra el intérprete colombo-mexicano Christian Tappan por su participación en ‘El robo del siglo’ de Netflix, que competirá contra el israelí Roy Nik por ‘Normali’, el indio Nawazuddin Siddiqui y su actuación en ‘Serious Men’ y el británico David Tennat por ‘Des’.

La producción en la que participa Christian Tappan, que es uno de los cerebros de este golpe, del cual fueron hurtados más de 23.000 millones de pesos en efectivo sin accionar una sola arma de fuego y la cual fue inspirada en hechos de la vida real. Junto al artista también participan Andrés Parra y Marcela Benjumea, que fueron las otras cabezas visibles del acto delictivo.

En la categoría de mejor drama, aparece la producción ‘El presidente’, protagonizada por el colombiano Andrés Parra, serie original de Amazon Prime Video y habla sobre la producción que existe en el fútbol suramericano y en la FIFA. En esta categoría lo acompañan la producción india ‘Aarya’, por Israel el seriado ‘Tehran’ y la segunda temporada de ‘There She Goes’ del Reino Unido.

Una tercera producción colombiana que apareció en la lista de nominados fue ‘Promesas de campaña’, en la categoría a mejor comedia, al lado de ‘Call My Agen de Francia, ‘Motherland: Christmas Special’ producción original del Reino Unido y ‘Vir Das: For India’ de la India.

Promesas de campaña es una Historia Original de FoxTelecolombia, creada por Albatros González, que se puede ver en la plataforma Claro Video. En total, fueron con 44 nominados en 11 categorías, que abarcan un número récord de 24 países. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia en persona en la ciudad de Nueva York el 22 de noviembre.

Premios Platino

En esta oportunidad, la actriz colombiana Juana Acosta será la conductora de los Premios Platino, los cuales fueron anunciados mediante una rueda de prensa que se hizo de forma virtual por las redes sociales del evento, la actriz indicó que se siente muy feliz de la presencia de la cuota de artistas colombianos que están nominados como ‘El robo del sigo’, ‘El olvido que seremos’ con 11 nominaciones en diferentes categorías como ‘Mejor dirección’, ‘Mejor dirección de arte’, ‘Mejor interpretación femenina’, Mejor interpretación masculina’, entre otros.

“Me encanta que haya presencia colombiana por supuesto y ‘El olvido que seremos’ además, que es una película de uno de los libros que más me han tocado y me han gustado de la literatura reciente colombiana. Tan bien adaptado por Fernando Trueba y un trabajo hermosísimo de mi querido Javier Cámara. Colombia está sonando este año y me encanta”, mencionó Juana Acosta.

Fernando Trueba, director del filme, podría lograr el triunfo a Mejor dirección, en una categoría donde los especialistas ven como su principal rival a Jayro Bustamante por La llorona. En Mejor guion, la obra colombiana medirá fuerzas con Crímenes de familia, La llorona y Las niñas. Akelarre, Canción sin nombre y La llorona medirán fuerzas junto Al olvido que seremos a Mejor música original, mientras que Javier Cámara es serio candidato en Mejor Interpretación Masculina.

