“Yo no he laforiado tierras”: Gustavo Bolívar a ganadero José Félix Lafaurie

Bogotá, 4 de diciembre de 2018. En la foto: Gustavo Bolívar, Senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Este sábado el senador Gustavo Bolívar utilizó el apellido del ganadero José Félix Lafaurie así como pasó con la exministra de las TIC, Karen Abudinen, a quien varios en redes sociales usaron el verbo “abudinear” para cuestionarla por el dinero que se perdió del contrato con Centros Poblados.

Lafaurie compartió con entusiasmo un artículo sobre la nueva arremetido del actor Bruno Díaz, quien acusó a Bolívar de no pagar cuentas económicas pendientes a su hijo, Diego Díaz, quien finalmente terminó quitándose la vida por su difícil situación económica.

En un clip, al que tituló ‘Chao Pescao’ y que está abierto al público en su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de 5.600 suscriptores, narra otros de los recientes sucesos que se han registrado en la controversia entre ambos personajes.

“Lo reté a boxear y se aculilló”, expresó, mientras que se dejó ver con unos guantes de boxeo; además, utilizó otros objetos para criticar a quien fuera el contratista de su hijo, hoy fallecido.

“Fruto de esa publicación quedó demostrado que el supuesto escritor resultó ser un verdadero fiasco. Quedó demostrado que así como trampeó a mi hijo, igual estafó a numerosas personas que le brindaron su confianza y le sirvieron. Es un político que solo sirve para hacer trinos mal redactados y con poquitos caracteres”, sentenció el actor.

Ante estos nuevos cuestionamientos contra el senador de la Colombia Humana, el ganadero escribió en su cuenta de Twitter: “Pobre Falsario, le siguen dañando el “buen nombre” (guiño, guiño). #ChaoPescao del Congreso y de la política. Ojo Colombia Ojo Con El 2022″.

En respuesta, Bolívar recurrió a utilizar el apellido de Lafaurie como sinónimo de arrebatar o quitar tierras a los campesinos. “Yo no he laforiado tierras. Ni las he comprado a 25 mil la hectárea con un fusil en la cabeza de un campesino”, trinó Bolívar.

Hace unos días, el juez 44 penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá declaró improcedente la tutela que interpuso el senador contra Bruno Díaz.

La tutela fue producto de acusaciones de Díaz que señalan que Bolívar le debía dinero a su hijo, quien ya falleció y que habría evadido por mucho tiempo para no saldar la deuda.

Frente a la denuncia, hecha pública por el actor, el senador reaccionó con una acción legal que pretende reivindicar sus derechos fundamentales a la honra, la dignidad humana, el buen nombre, la intimidad personal y a la presunción de inocencia “por las afirmaciones, acusaciones y señalamiento ofensivos, injuriosos y calumniosos que el ciudadano Bruno Alberto Díaz Obregón ha hecho en mi contra desde el día 07 de agosto hasta la fecha”, se lee en el documento

Frente a esto, el juez fue claro al recalcar la naturaleza excepcional de la tutela, la cual no procede cuando el presunto afectado cuenta con otros medios de defensa judicial.

“La acción de tutela no se puede ejercer para pretermitir los mecanismos dispuestos por el legislador para la resolución de los conflictos jurídicos, pues daría lugar a que la jurisdicción constitucional sustituyera siempre o casi siempre a la jurisdicción ordinaria”, indicó la decisión, descartando indefensión.

Además, recalcó la gran cantidad de seguidores que tiene Bolívar y la proporción de su audiencia virtual. “El señor Gustavo Bolívar Moreno, es un Senador de la República, personaje público, que en Twitter tiene 1′227.577 seguidores, en Youtube 157.000 suscriptores y en Instagram 405.048 seguidores, mientras que el señor Bruno Alberto Díaz Obregon cuenta con 78 seguidores en Twitter y 4.440 suscriptores en Youtube, lo que permite inferir que en el demandante no existe situación de indefensión frente al demandado, porque el senador puede controvertir, incluso probar por esos mismos medios que no es verdad lo que de él se publica, aportando las pruebas que tenga para ello”, aseguró un aparte del fallo.

