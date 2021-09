Oscar Pereiro destacó el carácter de Miguel Ángel López pero critica su decisión en La Vuelta a España

05-02-2021 El ciclista colombiano Miguel Ángel López en un entrenamiento con el Movistar Team, en febrero de 2021 DEPORTES PHOTO GOMEZ SPORT

La pelea entre Miguel Ángel López y el Movistar Team sigue dando de que hablar pese a que la relación entre ambas partes terminara, de mutuo acuerdo, a partir del 1 de octubre del 2021. La más reciente declaración en contra del colombiano vino de parte del ex ciclista español Oscar Pereiro.

El deportista que pasó por los equipos Phonak, Caisse d’Espargne y cerró su carrera en Astana, habló con el diario El Español y aseguró que la llegada de ‘Superman’ López a Movistar fue desde el inicio polémica pues recordó las declaraciones en contra del equipo de la telefónica y Alejandro Valverde hace unos años:

“Miguel Ángel López llega al Movistar con la condicional. Sabemos todos lo que pasó en Toledo cuando criticó al equipo y a Valverde... Venía un poco como ‘sí, pero vamos a dejarle aquí a prueba’. Creo que de alguna manera consiguió convencerles, al menos así lo vi yo desde afuera; sobre todo cuando trabajó en el Dauphiné para que Valverde ganara aquella etapa”.

Para Pereiro, la actuación en el Criterium del Dauphine por parte de López ayudó a olvidar el incidente antes del fichaje, sin embargo, el bajarse de la bicicleta en plena Vuelta a España reveló que la relación nunca fue buena:

“De esa forma consiguió que sus compañeros olvidaran ese altercado, pero sinceramente después de lo que pasó en La Vuelta (2021), de esta reincidencia y sobre todo cómo fue, Sinceramente creo que es un matrimonio que ya estaba roto”, agregó Pereiro”.

El campeón del Tour de Francia en el 2006 destacó el carácter del boyacense, sin embargo, lo criticó por no volver a montarse a la bicicleta en lo que calificó como un irrespeto al equipo y sus compañeros:

“Creo que todos entendimos que se parara porque es un corredor con mucho carácter y con una manera de ser muy echada para delante, que eso también le da victorias que otros no tienen, pero se equivoca, primero en la decisión de no salir a por el cuarto y el quinto de la general y a partir de ahí su cabeza hacer ‘crack’ y el error más grande está cuando no se deja convencer para seguir”.

