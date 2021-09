Egan Bernal sobre el avión de Rigo: “yo le sirvo el whiskey, si quiere, y me lleva a Zipa”

Egan Bernal le aconseja a Rigo comprar el avión: “yo le sirvo el whiskey si quiere y me lleva a Zipa” / INSTAGRAM RIGOBERTO URÁN

A través de un video publicado en sus redes sociales, el ciclista colombiano Rigoberto Urán afirmó este viernes estar “viajando mucho” en el último tiempo y por esto decidió consultarles a sus seguidores sobre cuál avión le recomiendan para comprarse algún día, pues comentó lo agotador que ha sido para él viajar en los últimos días y, fiel a su estilo, aseguró que ha estado pensativo respecto a la compra de una aeronave.

“Mijitos, con esta viajadera tan brava estoy pensando en comprarme un avión. ¿Ustedes que dicen será que me gasto la platica?”, fue el mensaje central con el que Rigo puso a opinar a los internautas.

En su video, Urán les cuenta que desde siempre le ha tocado estar metido en el aeropuerto para poder cumplir con sus obligaciones y, al parecer, el tema lo tiene agotado, por lo que piensa en su propio medio de transporte.

“¡Hey! qué más pues mijitos ¿Bien o qué? Oigan, he estado lo más de pensativo estos días. Hombre, muchachos con ganas de comprarme mi avioncito para poder estar viajando más tranquilo, es que siempre me ha tocado viajar en estos días, hermano y vea yo por aquí en un aeropuerto…no… (suspira), ¿Ustedes que dicen? cuenten a ver”, preguntó Uran en su publicación.

El ‘Toro de Urrao’ aprovechó para hacer una comparación, de manera jocosa, con algunos cantantes de reggaetón o políticos que se dan al gusto de tener un avión dentro de sus adquisiciones, pues por ahora solo monta cicla y en algún momento quiere cambiar de medio de transporte.

“Yo sé que no cantamos reggaetón y tampoco (hacemos) pues política ni nada de eso; montamos en cicla, pero bueno...”, comentó.

Añadió Rigo en su mensaje: “Acepto recomendaciones, muchachos. Ustedes que saben, ustedes que conocen, díganme a ver que me pueden recomendar”.

Ante esto muchos de sus seguidores no dudaron en apoyar su deseo, pues consideraron que desde hace bastante tiempo ha venido trabajando por ello y no sería una mala idea para movilizarse en sus últimos años deportivos. Por su parte, otros aseguran que no están seguros de que Rigo esté hablando enserio, pues el antioqueño se caracteriza por sus constantes chistes a sus seguidores.

Pero una de las respuestas que más llamó la atención fue la de su colega y compatriota Egan Bernal, ya que de manera graciosa no dudo en aconsejar a Rigo para que cumpla su intención.

De inmediato, el comentario se hizo viral y varios internautas apoyaron la idea del corredor del Ineos Grenadiers, campeón del Tour de Francia (2019) y Giro de Italia (2021), pues seguramente logró sacar una sonrisa en más de un seguidor.

“Hágale ps, igual acá somos vecinos y ‘al lado del enfermo come el alentado’… yo le sirvo el whiskey si quiere y me lleva a zipa”, le respondió Egan desde su cuenta de Instagram.

Egan Bernal le aconseja a Rigo comprar el avión: “yo le sirvo el whiskey si quiere y me lleva a Zipa” / INSTAGRAM RIGOBERTO URÁN

Por ahora Rigoberto no se ha vuelto a manifestar puesto que está concentrado para lo que será su participación en la prueba élite masculina de los mundiales de ciclismo que se adelantan en Bélgica.

RIGOBERTO PARTICIPÓ EN LA PRUEBA DE CONTRARRELOJ

El ‘Toro de Urrao’ fue el único colombiano presente en la prueba de contrarreloj masculina de Campeonato Mundial de ruta UCI. El antioqueño finalizó en la casilla 34° a 4 minutos y 18 segundos del ganador y bicampeón mundial de crono, el italiano Filippo Ganna. Rigo, quien terminó octavo en la contrarreloj y en la prueba de fondo de los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no logró encontrar su mejor ritmo y perdió minutos desde el primer referencial.

