Paula Patiño, la mejor colombiana en la prueba elite del mundial de ciclismo de ruta; Elisa Balsamo nueva campeona del mundo

Cycling - UCI Road World Championships - Leuven, Belgium - September 25, 2021 Riders in action REUTERS/Yves Herman

La italiana Elisa Balsamo se ha hecho con la medalla de oro en la prueba elite del Campeonato del Mundo de ciclismo en ruta que se está disputando en Flandes (Bélgica) al imponerse en la carrera de 157,7 kilómetros entre Amberes y Lovaina.

Balsamo se impuso en el sprint del grupo principal de una veintena de corredoras por delante de la leyenda neerlandesa Marianne Vos, campeona olímpica en Londres 2012 y triple campeona mundial en 2006, 2012 y 2013, y la polaca Katarzyna Niewiadoma, que la escoltaron en el podio después de una prueba que dejó lo mejor para sus últimos 55 kilómetros.

No subieron al podio, pero tuvieron su cuota de protagonismo la cubana Arlenis Sierra, entre las primeras en los últimos kilómetros y quinta al final en el sprint siendo la mejor latinoamericana; y la española Mavi García, que se escapó a 24 kms. de la meta y mantuvo su sueño dorado durante 14 kilómetros. La balear acabó vigésima novena, a 50 segundos del grupo delantero.

Además de las cinco colombianas que iniciaron la carrera, tres culminaron la prueba. La mejor fue Paula Patiño, corredora del Movistar Team femenino. La antioqueña terminó en el puesto 42 de la competencia a 3:51 de la italiana Balsamo, esto le permite sumar 10 puntos en el ranking de la UCI. Entre las 100 mejores corredoras del mundo aparece Diana Peñuela que llegó 13 minutos después de la ganadora. En el último lugar junto con la luxemburgués Berton Nina, a 22 minutos y un segundo llegó Lorena Colmenares.

La victoria de Bálsamo dejó en poco el tremendo trabajo de la selección de Países Bajos, que encadenaba cuatro títulos mundiales consecutivos. Por ello, la plata de Vos supo a poco a una selección naranja que no dejó de atacar, contraatacar, pararse y escaparse. Un ingente trabajo que no tuvo demasiado premio.

A 5,7 kms. se formó un grupo de cinco, con dos holandesas, una italiana, una polaca y una italiana, pero no fue muy lejos y apareció hasta la cubana Arlenis Sierra. No prosperó ningún otro ataque, otra vez de Van Vleuten, de Van Dijk y de Niewiadoma, y la carrera se decidió al sprint. En el que pareció que Vos iba a superar a Balsamo, pero no.

Ganó la italiana con un tiempo de tres horas, 53 minutos y 27 segundos, a 40,706 kilómetros por hora. Vos en el mismo tiempo y el resto de las que esprintaron ya a un segundo.

A primera hora se realizó la prueba damas junior del mundial de ciclismo de ruta en Bélgica. Allí la campeona fue la británica Zoe Backstedt con un tiempo de una hora, 55 minutos y 33 segundos. La mejor colombiana fue Karen González a seis minutos y cuatro segundos de la ganadora, en el puesto 39. Seguida por Laura Rojas y Gabriela López con el mismo tiempo.

*Con información de EFE