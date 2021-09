Carlos Antonio Vélez demerita la liga de Catar: “nos estábamos perdiendo la gran liga, no me crean tan pendejo” / ARCHIVO

El futbolista colombiano James Rodríguez se unió este viernes a los entrenamientos con su nuevo club, Al Rayyan. Durante su presentación dijo que necesita unos días para recuperar su forma física tras estar más de cuatro meses sin disputar un partido oficial con el Everton de Inglaterra, equipo en el que no encontró la continuidad deseada para coger ritmo competitivo.

Tras la revisión médica de la mañana, el colombiano se puso a disposición del técnico Laurent Blanc en el regreso del club a las prácticas tras disputar el partido por la tercera fecha de la liga, el pasado miércoles.

El cucuteño empezó de esa manera su reacondicionamiento físico para estar lo más pronto posible con el equipo, antepenúltimo del torneo con dos puntos en tres partidos producto de dos empates y una derrota. Por ahora James continuará entrenándose de manera diferenciada para ponerse en forma y ayudar a que Al Rayyan sea protagonista esta temporada, según dijo en la rueda de prensa de su presentación.

“Hace muchos días que no estoy entrenando. Quisiera ponerme un par de días bien, entrenarme bien para poder jugar, porque si no estás al ciento por ciento es duro, todos los jugadores están muy bien preparados. Yo si quisiera unos días poder entrenarme bien y cuando esté listo poder jugar, si el técnico quiere”, indicó.

El próximo partido de su equipo será este lunes 27 de septiembre ante el colero Al Khor por la cuarta jornada, no obstante, lo más seguro es que no aparezca dentro del grupo de convocados. Es decir que para que se dé su debut habría que esperar unos días más pues, en dado caso de que no esté dentro de los concentrados para el duelo del lunes, lo más seguro es que sea incluido para la quinta fecha de la liga cuando Al-Rayyan visite al Al-Ahli el próximo sábado 2 de octubre desde las 11:15 a.m. (hora colombiana).

Por ahora James dice estar feliz por llegar a una nueva liga y tener nuevos retos, sin embargo, hay quienes aún critican la decisión del colombiano puesto que el fútbol en Catar no es tan reconocido.

Uno de ellos es el periodista Carlos Antonio Vélez, uno de los más polémicos del país, pues considera que el fútbol catarí es una liga menor y no puede exigirle mucho al futbolista. Aunque hay quienes piensan lo contrario, como el caso de Jeison Medina, exjugador del Deportivo Pasto y actual jugador de la liga de Catar, quien piensa que el fútbol de ese país no “no es una recocha” y que tiene “estructura europea”, el comunicador piensa totalmente diferente.

De hecho, para el analista no es la gran cosa como dice Medina, pues en sus redes sociales citó las palabras del jugador y aprovechó para recriminar ese pensamiento, pues se mantiene en la posición de que el fútbol catarí es de muy bajo nivel.

“Ahora q tampoco nos vengan con milonga… según estos ciudadanos, nos estábamos perdiendo la gran liga, el torneo de la gran flauta, lo máximo de la galaxia… No me crean tan pendejo”, trinó Vélez en su cuenta de Twitter.

Pero la crítica del periodista no quedó allí, pues durante su editorial en el programa Planeta Fútbol aseguró que por más que James haya llegado a Catar eso no le sube el nivel a la liga.

“Me parece chimbo lo que dijo Jeison Medina… ¿Una superliga? La liga catarí, con James o sin James, es una liga chimba, no la comparen con ninguna”, reiteró.

PALABRAS DE JAMES RODRÍGUEZ

James se mostró complacido tras ser presentado como la nueva estrella del Al-Rayyan. Indicó que asume este reto con mucho profesionalismo junto con la ilusión de regresar a la Selección Colombia, quinta en la Eliminatoria al Mundial 2022.

“Este club tiene muchos hinchas. Lo elegí porque están creciendo para el futuro, quieren hacer crecer esta liga. El futuro está acá. El otro año es el Mundial y espero poder estar también con Colombia. Jugar en un estadio en el que se va a jugar la Copa de Mundo es bueno. Este es mi equipo. Esperamos que pueda jugar el Mundial”, expresó.

Volverá jugar en clubes con la camiseta 10. Entre sus metas está devolver el protagonismo al Al Rayyan, fortalecer la liga y alegrar a los aficionados con su talento.

“No vine para estar tranquilo. Vine a ganar. Le dije al técnico que quiero ganar títulos y donde quiera que esté, quiero ganar. Estoy feliz de estar acá, es un nuevo capítulo para mí. Espero hacer las cosas bien. Hace tiempo que no podía jugar y creo que aquí lo haré con la ayuda de todos. Quiero jugar un buen fútbol, ayudar al club. Los hinchas van a ver un buen fútbol que es lo que quiero dar. Ayudar al equipo y al técnico para ser más competitivos”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: