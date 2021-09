Prográmese para ver a los futbolistas de la Selección Colombia en el exterior este fin de semana: hora, fecha y dónde

El impresionante récord que Radamel Falcao García rompió con el Rayo Vallecano / RAYO VALLECANO

El fin de semana del 24 al 27 de septiembre resultará definitivo para la convocatoria de Reinaldo Rueda a los partidos de Eliminatorias Sudamericanas en el mes de octubre, donde Colombia se medirá a Uruguay, Brasil y Ecuador. Los jugadores ‘cafeteros’ deberán sumar una buena cantidad de minutos de cara a integrar la lista de llamados.

Entre los partidos más atractivos se encuentra el de la Serie A donde el Atalanta, con Duvan Zapata y a la espera de la recuperación de Luis Muriel, se mide ante el vigente campeón, el Inter de Milán. Además en la Liga MX habrá duelo de colombianos cuando León FC, con William Tesillo encabezando la lista de jugadores de la ‘tricolor’ se mida a Atlas, donde Camilo Vargas es arquero y figura del equipo de Guadalajara.

El lunes 27 de septiembre los protagonistas serán los jugadores que tienen proceso en selección pero no fueron llamados recientemente, pues James Rodríguez podría debutar en Catar con el Al-Rayyan y Celta de Vigo, con Jeison Murillo, se enfrente a Granada con tres jugadores colombianos: Santiago Arias, Luis Suárez y Carlos Bacca. Sábado 25 de septiembre

Eintracht Frankfurt vs Colonia Rafael Santos Borré Bundesliga – Fecha 6 TV: ESPN – Star Plus Hora: 8:30 a.m. Zenit FC vs. Kyrilia Sovetov Wilmar Barrios Premier League de Rusia – Fecha 9 Hora: 8:30 a.m. Everton FC vs. Norwich City Yerry Mina Premier League – Fecha 6 TV: ESPN – Star Plus Hora: 9:00 a.m. Inter de Milán vs Atalanta Duván Zapata Serie A – Fecha 7 TV: ESPN – Star Plus Hora: 11:00 a.m. Feyenoord vs. NEC Luis Sinisterra Eredivisie – Fecha 7 TV: Star Plus Hora: 2:00 p.m. Atlas vs. León FC Camilo Vargas- William Tesillo, Omar Fernández, Jaine Barreiro y Andrés Mosquera Liga MX – Fecha 10 Hora: 5:00 p.m. Club América vs. Chivas de Guadalajara Roger Martínez y Nicolás Benedetti Liga MX – Fecha 10 Hora: 9:00 p.m. Domingo 26 de septiembre

Juventus vs. Sampdoria Juan Guillermo Cuadrado Serie A – Fecha 6 TV: ESPN – Star Plus Hora: 5:30 a.m. Rayo Vallecano vs. Cadiz Radamel Falcao La Liga – Fecha 7 Hora:11:30 a.m. TV: ESPN KRC Genk vs. Seraing United Jhon Jainer Lucumí, Daniel Muñóz y Carlos Cuesta Jupiler Pro League – Fecha 9 Hora: 2:00 p.m. Arsenal vs. Tottenham Davinson Sánchez Premier League – Fecha 6 TV: ESPN 2 – Star Plus Hora: 10:30 a.m. Napoli vs Cagliari David Ospina Serie A – Fecha 6 TV: ESPN – Star Plus Hora: 1:45 p.m Paranaense vs Gremio Miguel Borja y Jaminton Campaz Brasileirao - Fecha 22 Hora 4:15 p.m. Santos Laguna vs. Monterrey Stefan Medina y Duván Vergara Liga MX – Fecha 10 Hora: 7:06 p.m. Lunes 27 de septiembre Al-Rayyan vs. Al-Khor James Rodriguez Liga de las Estrellas de Catar – Fecha 4 Hora: 11:30 a.m. Celta de Vigo vs. Granada CF Jeison Murillo – Santiago Arias, Luis Suárez y Carlos Bacca La Liga – Fecha 7 Hora: 2:00 p.m.

SIGA LEYENDO: Video | Futbolistas de Junior tuvieron que llegar en motos hasta el aeropuerto para salir de Barranquilla