Seguidores de Sara Uribe quedaron ‘en shock’ por foto de sus manos

Sara Uribe, presentadora paisa. Foto: Instagram @sara_uribe

La presentadora y actriz Sara Uribe conmocionó a sus más de 6.3 millones de seguidores en Instagram, luego de publicar fotografías suyas en las que mostraba un look colorido, donde quiso destacar no solo su atuendo de color amarillo neón, sino también el de sus uñas. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido por sus fans.

En la publicación de Uribe, que ya cuenta con casi 55 mil likes, se le ve posar en la pasarela de Expobelleza, una feria que se desarrolló en Medellín y en la que participaron varios famosos colombianos; Sara aprovechó para mostrar su vestuario en ese evento y dejó ver sus manos.

Los dedos de la exprotagonista de Nuestra Tele desataron varios comentarios, dado que, según los usuarios, se le ven torcidos y el color del esmalte hace que se vean mucho más “extravagantes”.

Sara Uribe / Instagram

En la descripción del post, la expareja del futbolista Fredy Guarín escribió un mensaje de empoderamiento y aceptación: “Los lugares no son sitios, son la gente que se queda en nuestros corazones y a la que recordamos. El lugar en el que quisieras estar no es un sitio, es lo que quieres sentir con la gente que estuviste ahí”, donde dio a entender que poco o nada le importan las críticas que le hacen los internautas.

Sin embargo, a estos también les valió poco el texto que dejó la modelo y le dejaron varias críticas donde evidenciaron su reacción a los dedos de sus manos. Algunos de los que más se repitieron fueron:

“Dedos torcidos”, “Parecen deformes”; “Muy linda y todo, pero sus dedos no me gustan”; “Qué ondas con esos dedos, neas”; “No se saque las yucas, mire cómo le quedan esas manos”; “Lo que tiene de linda lo tiene de fea en las manos jeje”, entre otros.

Sin embargo, en las demás fotos, se le ve a la presentadora con accesorios y prendas que denotan su característica belleza que la han llevado a debutar para varias marcas que la convierten en una de las más cotizadas en Colombia.

SARA URIBE HABLA DE SU RELACIÓN CON EL PAPÁ DE SU HIJO

Últimamente las dinámicas de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram han revelado muchos secretos y confidencias de los famosos en el país y Sara Uribe no fue la excepción; en sus de historias de esta red social habló sobre la relación de Fredy Guarín con su hijo Jacobo.

En esta ocasión, la exprotagonista de Nuestra Tele, activó la casilla para interactuar con sus seguidores, quienes no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle si el padre de su hijo pasaba tiempo con él, pues siempre se ve a la modelo con el bebé.

“Voy a contestar esto por última vez. No todo se tiene que subir a redes sociales. Jacobo sí comparte con el papá. ¡Claro! Es su papá. Punto”, escribió Sara.

Hace varias semanas, en una misma dinámica, un usuario aprovechó para preguntarle a Uribe: “¿cómo se sintió al saber que Freddy -Guarín- la haya reemplazado tan rápido?” Contestándola sin rencores y con serenidad.

“Yo creo que uno no reemplaza a nadie. Chimba por él que consigue una persona con la que está feliz y se siente bien, ¿no?”, fue la respuesta de la empresaria.

Cabe recalcar que, Guarín sostiene una relación hace un tiempo con Pauleth Pastrana y aunque ambos no sean de compartir sus momentos íntimos en redes, parece que están en su mejor momento.

En la dinámica, a Uribe también le preguntaron cómo balanceaba sus rutinas de trabajo y el tiempo para estar con Jacobo; destacando que él aprende muy rápido el hecho de que ella tiene una agenda muy apretada.

“Jaco está aprendiendo que ese es el trabajo de la mamá y me acompaña a todas partes (…) estamos siempre juntos y para yo estar tranquila tengo que tenerlo al lado y saber que comió bien, que durmió bien, y cuando lo puedo llevar a mi lado, trato de hacerlo y no desestabilizar sus clases”, explicando además que trata de aprovechar el máximo tiempo disponible para dedicárselo a él.

