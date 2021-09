Los colombianos le están perdiendo el miedo al covid, cada vez se preocupan menos de contagiarse, según reveló el DANE

Imagen de referencia. Habitantes de Bogotá transitan por la ciudad. Foto: Colprensa

La más reciente encuesta de Pulso Social divulgada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que los colombianos cada vez se preocupan menos por contagiarse de covid-19. Para el corte de agosto de 2021, la cifra de pobladores que expresaron alguna inquietud al respecto bajó considerablemente, y se asemeja a los datos de hace algunos meses, con el inicio de la reactivación económica.

La encuesta se aplicó a un total de 11.656 personas en 23 ciudades y sus áreas metropolitanas, con el fin de recopilar información relacionada a la confianza del consumidor, bienestar subjetivo, violencia, bienestar de los hogares, entre otros.

En respuesta a la pregunta: ¿Qué tan preocupado/a se encuentra de contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus? Solo el 24,8% de los colombianos encuestados argumentaron sentirse “muy preocupados”, mientras que, en la otra orilla, el 13,6% indicaron que no tienen ninguna clase de preocupación al respecto. Donde se concentra el mayor porcentaje de personas es en el rubro “un poco preocupado”, con el 31,4%.

Encuesta Pulso Social - DANE (agosto 2021). Captura de pantalla

Estos resultados, según precisó Juan Daniel Oviedo Arango, director del DANE, representan una caída considerable en los números, que se podrían comparar al momento en el que se fueron levantando las restricciones: “El sentimiento de completa indiferencia o de ausencia de preocupación frente al contagio de la enfermedad volvió a niveles del mes de marzo, cuando todos dijimos se acabó esto, salimos de vacaciones, Semana Santa, reactivación de la actividad productiva en las 23 principales ciudades del país y luego vimos sus efectos en abril y mayo”.

En comparación con julio de 2020, el porcentaje de encuestados que se mostraron “muy preocupados” por el virus bajó casi en la mitad: para dicho periodo, el año anterior, esta cifra era del 48,4%. La tendencia se presentó con relativa estabilidad hasta julio de de este año (37,4%), sin embargo, fue a partir de agosto que se presentó el descenso más significativo en todo el periodo abarcado por el estudio.

Encuesta Pulso Social - DANE (agosto 2021). Captura de pantalla

Respecto a la segmentación por territorios, las ciudades donde existe una menor preocupación por el covid-19 son Cali (21,1%), Popayán (20%), Pereira (18,1%) y Villavicencio (18,1%), mientras que aquellas en las que sus pobladores expresaron mayor angustia corresponden a Riohacha (0,4%), Cartagena (1,3%), Cúcuta (2,3%) y Montería (3,8%). Esto teniendo en cuenta la proporción de quienes respondieron que se encuentran “nada preocupados”.

Encuesta Pulso Social - DANE (agosto 2021). Captura de pantalla

Un punto que entra en consideración dentro de estos resultados es que la gran mayoría de personas encuestadas todavía no se han contagiado (78,5%).

Por último, en el último trimestre del año se evidenció que sigue siendo mayor la intención de los colombianos de poder recibir su vacuna. En junio pasado, el 47,8% expresó no haber estado inmunizado, pero con la intención de poder hacerlo; y en agosto este número disminuyó al 22%, aunque es directamente proporcional a la cantidad de habitantes que dijeron haber recibido sus dos dosis del biológico (50,1%). A la fecha de corte, solo el 6,2% precisó no estar vacunado y no tener deseos de llevar a cabo el proceso.

Encuesta Pulso Social - DANE (agosto 2021). Captura de pantalla

Este miércoles 22 de septiembre el Ministerio de Salud confirmó el arribo de un nuevo lote con 339.300 dosis de vacunas contra covid-19 de Pfizer, las cuales serán destinadas para la aplicación de primeras y segundas dosis de la población priorizada para este biológico. Con ello, según informó Germán Escobar, jefe de Gabinete del MinSalud, se cumplió “el 93% del contrato con esta farmacéutica”.

De igual modo, en la mañana de este miércoles, el ministro de la cartera, Fernando Ruiz, precisó que el viernes 24 y sábado 25 de septiembre llegarán nuevas dosis de Janssen, esperando recibir 1,4 millones de biológicos en cada entrega.

