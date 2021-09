Daniel Martínez elogió a Nairo Quintana, lo considera el ícono de la actual generación de ciclistas

El pedalista cundinamarqués, Daniel Felipe Martínez, que ha llamado la atención tras competir con el equipo EF (Education First) y ahora en el Ineos Grenadiers junto a Egan Bernal, se pronunció públicamente para destacar el trabajo de sus compatriotas y del ciclismo colombiano en general tras seis años de trayectoria profesional.

A sus 25 años de edad, Pipe conversó con la revista Mundo Ciclístico en la que destacó la trayectoria de varios de los ‘escarabajos’ colombianos alrededor del mundo. Martínez fue enfático en señalar como uno de sus referentes deportivos al boyacense Nairo Quintana, de quien aseguró que inició todo para que el deporte internacional sentara su atención sobre Colombia.

Esto fue lo que dijo Martínez el 21 de septiembre, elogiando a Nairo Quintana y al antioqueño, Rigoberto Urán:

El oriundo de Soacha se despachó en elogios contra sus referentes en el deporte, los cuales le han dado importantes victorias a Colombia con triunfos en varias etapas de grandes carreras, olimpiadas, títulos de clásicas, así como de La Vuelta a España y el Giro de Italia.

Tras haberse recuperarse de un contagio de covid-19 que le impidió entre otras cosas estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, conversó acerca de su experiencia en el Giro de Italia, competencia en la que fue la mano derecha del ganador Egan Bernal y la relación infructuosa entre Miguel Ángel López y el Movistar Team. Se refirió, también, a la fortaleza de los eslovenos Primož Roglič y Tadej Pogačar en la élite del ciclismo.

Martínez se pronunció para elogiar a Egan Bernal, argumentando que él y Pogačar marcarán la diferencia en las grandes carreras del viejo continente de acá en adelante:

Junto a Egan son los mejores ciclistas de estos tres últimos años. Pogačar es el más joven y no sabemos hasta dónde podrá llegar. Roglic ya tiene más años, pero sigue siendo un gran rival y también ganador en las carreras más importantes. En relación con nosotros tienen un plus y es que son muy completos y no parecen tener un punto de quiebre