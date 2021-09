La prensa inglesa le da la razón a Rafa Benítez y, en medio de un sinsabor, despide a James del Everton

James Rodríguez se despide de Everton un año después de haber debutado con el club. Foto: EVERTON

Como se había vaticinado los últimos días, James Rodríguez dio un paso al costado en el Everton con el que tenía contrato hasta junio de 2022, en busca de mayor regularidad. Este 22 de septiembre, fue oficializado como el refuerzo del Al-Rayyan de la liga de Catar, cuyo nivel no es tan exigente como el del fútbol europeo, pero donde podrá tomar ritmo de competencia para volver a deslumbrar y ¿por qué no?, ser convocado a la selección Colombia.

La salida del mediocampista de los Blues no cayó del todo bien en la prensa inglesa, tampoco en la fanaticada, que hace un año lo recibió como un refuerzo estelar y confío que, de la mano de él, el equipo clasificaría, como mínimo, a la Uefa Europa League o Conference League. Lo peor es que no ocurrió y el colombiano no pudo rendir como se esperaba producto de sus lesiones, que en algún momento, lo alejaron hasta 45 días de las canchas.

La situación de James, que al finalizar la temporada pasada no era buena, se deterioró con la llegada de Rafa Benítez como director técnico con quien en el 2015 no le fue nada bien en el Real Madrid.

Pues bien, los aspectos mencionados fueron en los que ahondaron medios como el Liverpool Echo, que de cerca ha seguido la realidad de Rodríguez Rubio, este miércoles, el día de su fría despedida.

“A los hinchas les encantó la idea de tener en su equipo un ganador de la Bota de Oro de la Copa del Mundo, un futbolista tan popular que tiene 46 millones de seguidores en Instagram y cuyo fichaje se publicitó en Times Square y en una torre en Colombia. Pero aunque James puede ganar concursos de popularidad, no estaba ayudando al Everton a ganar partidos de fútbol”, se lee en la publicación del medio local.

En su publicación, el Liverpool Echo trajo a colación uno de los temas más reprochados por la fanaticada del Everton, así como los diarios especializados ingleses: la vez que el cucuteño de 30 años compartió una foto en su avión privado, camino a Colombia, al parecer estando en capacidad de jugar mientras su equipo afrontaba el final de temporada.

“Cuando sus compañeros de equipo estaban completando el calentamiento para el partido final de la temporada contra los Wolves, él estaba publicando fotos desde un jet privado que se dirigía a Sudamérica. Cuando estaba disponible, era un placer verlo”, reza el texto periodístico.

Al final, tanto la partida de James Rodríguez, como la realidad del Everton, sexto en la Premier League —aunque fue eliminado por la Copa de la Liga—, dan la razón a quienes creen que el volante creativo no podría adaptarse, así como a quienes afirman que un jugador nunca está por encima del club. Al menos en Liverpool lo ven así.

“La historia se repite en Goodison Park, con el talento inconformista y voluble de James Rodríguez, empujado esta semana del Everton por un técnico que prefiere cualidades más prosaicas que las que ofrece el colombiano. Pero Rafa Benítez tiene toda la razón. El todo tiene que ser mayor que la suma de sus partes. Y en un fútbol saludable y exitoso, nadie puede ser más grande que el club”, comenta el medio en mención.

Resta esperar si por caminos separados, tanto Everton como James vuelven al nivel que todos quieren ver: el equipo, para pelear los primeros lugares de la liga inglesa y el futbolista, para aportar al combinado tricolor.

