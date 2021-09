“¿Les he dicho que odio el fútbol?”: el trino por el que la directora del IDRD está en el ojo del huracán

El trino por el que la directora del IDRD está en el ojo del huracán: “¿les he dicho que odio el fútbol?” / Captura de pantalla de Twitter

La última decisión de la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Blanca Durán, de cerrar el tan conocido Palacio del Colesterol, aquel sitio de comida colombiana que, para los asistentes al estadio Nemesio Camacho El Campín, era casi que una tradición, ha despertado todo tipo de polémicas en las últimas horas.

La funcionaria, que asumió el cargo hace más de un año, no le renovó el contrato a los vendedores del tradicional lugar debido a un proyecto de renovación que se va a llevar a cabo en intermediaciones del ‘coloso del 53’.

Ante esa decisión se conoció que alrededor de 40 familias, que dependen económicamente del Palacio del Colesterol, se verían afectadas dado que el lugar sería cerrado y dejaría de funcionar luego de estar allí desde el año 1962.

“No es posible volver a dejar el contrato en el palacio del colesterol, porque tenemos un gran proyecto en el que se va a invertir más de un billón de pesos en este sector y no es posible mantener ese sitio en este momento”, manifestó Blanca Duran.

Esto por supuesto desató todo tipo de críticas en redes sociales puesto que la gestión del IDRD con el estadio El Campín y los clubes bogotanos no ha dejado muy satisfechos a los aficionados. Cabe recordar que, durante la pandemia, fueron muy estrictos con no dejarlos entrenar en algunos momentos, a pesar de los estrictos protocolos exigidos por la Dimayor.

A esto se le sumó la molestia de los equipos al no prestarles el máximo escenario de la capital, a pesar de que los partidos se disputaban en su momento a puerta cerrada. Los clubes de Bogotá se vieron obligados a buscar canchas fuera de Bogotá y por ende gastar más dinero en viajes y hospedajes.

Pero allí no quedó todo, pues cuando se permitió el arrendamiento se conoció que este lo prestaban por un costo bastante alto. Esto no es algo nuevo ya que viene desde administraciones anteriores. De hecho, el IDRD decidió no cobrarles a los equipos femeninos el año anterior, pero ya en 2021 las cosas fueron diferentes y ante partidos que parecían no ser tan importantes, los colocaron como categoría A, argumento que aumenta los costos.

Asimismo, se suma la polémica surgida tras los fuertes enfrentamientos que hubo entre las barras de Santa Fe y Nacional en agosto pasado. Los protocolos fallaron y muchos culparon a las directivas de la ciudad. Ante esto se les exigió a los clubes contar con equipos biométricos cuando adquirirlos fue un compromiso del IDRD años atrás. Entre otras problemáticas que existen están el mal internet para los periodistas y el no funcionamiento de la pantalla.

Ante esto, la directora del IDRD fue cuestionada en las últimas horas por diferentes usuarios en redes sociales, pues sacaron a la luz un trino que realizó la funcionaria en 2011 en donde manifestó su desagrado por el fútbol.

Como era de esperarse, cientos de ciudadanos recriminaron su gestión y su tweet, y aunque Blanca no se ha pronunciado, muchos de los inconformes le exigen la renuncia al no entender cómo alguien que no tiene afinidad con el fútbol es la directora del IDRD.

Este no fue el único trino que los internautas encontraron, pues apareció otro en el que también realizó una crítica a los amantes del fútbol, pues para ella no hay nada de divertido en el deporte más famoso del mundo.

ACÁ ALGUNAS DE LAS REACCIONES DE LOS AFICIONADOS

