La razón por la que Iván Arboleda aún no puede debutar con el Rayo Vallecano, como lo hizo Falcao

Iván Arboleda espera con ansias su debut con el Rayo Vallecano: "de mí solo esperen trabajo"

Junto a Radamel Falcao García, el colombiano Iván Arboleda también arribó al Rayo Vallecano esta temporada con el fin de deslumbrar, y, sin embargo, su presente en el club no es el deseado. Contrario al Tigre, que el pasado 18 de septiembre jugó su primer partido con en el equipo madrileño, el guardameta no ha podido debutar. La razón: su equipo no lo ha inscrito en LaLiga Santander.

Para nadie era un secreto que conseguir la titularidad en el Rayo sería fácil, dado que delante de él como custodios del pórtico están el macedonio Stole Dimitrievski y Luca Zidane, el hijo de Zinedine. No obstante, se desconoce el porqué Arboleda no ha sido inscrito, si bien ha estado entrenando a la par de los otros dos cancerberos.

Acerca de la realidad del nacido en Tumaco (Nariño), el portal Unión Rayo, este 19 de septiembre, informó:

“Con 25 años este verano se quedaba libre después de jugar seis temporadas en el Banfield y llegaba a Vallecas para tener su primera experiencia futbolística en Europa. Aunque ya se ha hecho oficial su llegada todavía el jugador no tiene ficha para poder jugar, aunque sí está entrenando con el equipo para hacer de tercer portero, detrás de Dimitrievski y Luca”.

Como a corte de este domingo el portero de 25 años no ha sido inscrito, con toda certeza se sabe que para el próximo partido del equipo franjirrojo, contra el Athletic de Bilbao, el martes 21 de septiembre, no estará convocado.

Tras cinco fechas de la liga española, el Rayo Vallecano es noveno en la tabla de posiciones con siete puntos; un aspecto para resaltar es que lleva tres compromisos seguidos sin perder y la confianza de un Falcao que, además de debutar con gol, parece estar en su mejor condición física.

LOS OBJETIVOS DE ARBOLEDA EN EL CLUB

Días después de que Iván Arboleda arribara a Madrid, el Rayo club publicó un video de las primeras impresiones del arquero cafetero en redes sociales. Allí, el exjugador de Banfield contó lo que sintió al llegar al equipo, su emoción por compartir plantel con uno de sus referentes, y aprovechó para enviar un mensaje a la afición.

Recibimiento del equipo

“Es un proyecto muy bueno, vi un cuerpo técnico que le gusta trabajar y es un grupo muy sano. Eso me animó a venir acá. Quiero aportar cuando me toque y seguir creciendo como persona. Estoy sorprendido con lo que encuentro, todo es contagioso y es un grupo muy lindo”.

Compartir vestuario con Radamel Falcao García

“Falcao es un referente a nivel mundial, tuve el placer de conocerlo en la selección y ahora lo tengo como compañero; somos muy pocos los privilegiados y para mí es especial. Quiero aprender mucho de él y que me ayude a seguir creciendo como persona”

Mensaje a los rayistas

“Yo no negocio por nada del mundo la entrega, el sacrificio y la humildad, eso va por encima de todo. De parte mía siempre van a tener una persona comprometida con el club. Ya se darán cuenta como soy, especial en todos los aspectos. Prometo trabajo”.

Uno de los objetivos de Arboleda con el Rayo Vallecano no solo es ganarse la titularidad, sino figurar para ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda en la selección Colombia, con la que debutó el 26 de marzo de 2019 (tras el llamado de Carlos Queiroz).

