Con lesionados, expulsiones y un hincha herido al caer de una grada, Cali empató a un gol con Tolima

El partido Deportivo Cali vs. Deportes Tolima, uno de los más esperados de la décima jornada de la Liga Dimayor BetPlay 2021 II, sin duda dio de qué hablar, no tanto por el fútbol, pues se vio muy interrumpido, sino por lo insólito: lesiones, expulsiones —y en un momento falta de personal médico para atenderlas—, hinchas caídos de la gradería y bloopers de no creer se tomaron el protagonismo. Aquí, un resumen del compromiso que terminó en empate a un gol.

Las lesiones y el hincha que cayó de las gradas

Desde el minuto 20, el partido dejó entrever lo accidentado que iba a ser. Jeison Angulo, futbolista del Deportes Tolima, se desplomó tras un cabezazo, sin querer, con el jugador azucarero Esteban Franco, también visiblemente afectado, y tuvo que ser trasladado a la ambulancia en el interior del estadio. En principio, la lesión no fue de gravedad, pero habrá que esperar un parte médico oficial; lo que sí es cierto es que debió retirarse del campo de juego.

Apenas 60 segundos después de la lesión de Angulo, otro futbolista del club Pijao tuvo molestias físicas, Juan Fernando Caicedo. El delantero recibió, en su rodilla, un golpe del uruguayo Hernán Menosse, y, debido a la presencia de un hematoma en esta articulación, debió retirarse.

Como el cuerpo médico del Deportes Tolima estaba tratando a Jeison Angulo no puedo atender a Caicedo. Entretanto, el cuerpo médico del Deportivo Cali, que también le hubiese podido brindar atención, se encargaba de un hincha que se cayó de la gradería del estadio Manuel Murillo Toro.

La insólita agresión de Álvaro Montero a Menosse

Como si el partido no tuviera poco ya que diera de qué hablar, en el minuto 66 se registró una acción que llamó la atención tanto de los hinchas presentes en el estadio, como en quienes lo vieron en televisión. Después de un tiro de esquina, Álvaro Montero, el cancerbero del Tolima, salió corriendo desde su pórtico hasta la mitad de la cancha solo con un objetivo: empujar a Hernán Menosse.

Montero, visiblemente molesto, dio el empujón al zaguero del Cali frente al árbitro del partido, por lo que el juez central no dudó en expulsarlo. También vio la tarjeta roja Jorge Marsiglia, por reaccionar a la agresión que el guardameta propinó a Menosse. Ambos se perderán los próximos dos compromisos con sus equipos, al menos en principio, dado que la tarjeta fue directa y no consecuencia de dos amarillas.

Estaba cantado el gol, pero Carlos Trujillo falló

El partido marchaba 1-1 —por el Deportivo Cali anotó Carlos Robles y por el Tolima Daniel Moreno—, cuando el cuadro de la capital musical de Colombia tuvo opciones de irse en ventaja, pero no lo consiguió. Tras un centro al área, con el portero Guillermo de Amores ya vencido, el centrocampista Cristian Trujillo solo debió tocar la esférica para que fuera a parar al fondo de la red, pero la impactó con la espinilla y el disparo salió desviado.

Se podría decir que el punto, si se tiene en cuenta que fue conseguido en condición de visitante, frente a un rival de peso, favoreció el Deportivo Cali. Pero, dada su ubicación en la tabla de posiciones, lo sigue dejando en la cuerda floja: es décimo cuarto, con 10 puntos de 30 posibles. Entretanto, Tolima se mantiene como los mejores del torneo, en el tercer escalafón, con 19 unidades.

La pregunta que le queda a los hinchas de la Amenaza Verde es: ¿Alcanzará Rafael Dudamel a clasificar al Cali entre los ocho mejores de la Liga?

