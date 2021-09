Este fue el relato ganador de la IV edición de ‘Bogotá en 100 palabras’

Tatiana Asprilla ocupó el primer lugar en la IV edición del concurso Bogotá en 100 palabras. Foto: Alcaldía de Bogotá/Archivo Personal/Tatiana Asprilla.

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer este domingo 19 de septiembre, cuál fue el relato ganador de la IV edición del concurso de escritura ‘Bogotá en 100 palabras’, convocatoria encabezada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) que invita a contar las historias de Bogotá a través de un relato.

Con ‘No es un cuento’, Tatiana Asprilla ocupó el primer lugar con un cuento de 11 palabras:

“Cuando Blancanieves pasaba por el CAI, una manzana podrida la mató”.

Asprilla nació y creció en Bogotá. Es diseñadora gráfica, especialista en diseño comunicacional de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y actualmente es estudiante de comunicación social y periodismo.

“Siempre he tenido un particular gusto hacia la escritura, las clases que más disfrutaba en el colegio eran las de Español e Historia, pero mi inclinación hacía el mundo de las artes me llevó por el diseño, estando en la universidad le tomé gusto a la lectura, hábito que me aportaba a la hora de realizar trabajos escritos”, afirmó Tatiana a través de la Alcaldía.

Asimismo, la bogotana explicó que aprovechó la llegada de la pandemia en 2020, para inscribirse al concurso ya que se encontraba trabajando desde su casa.

“En la edición de 2020 debido a la pandemia y al estar trabajando freelance desde mi casa, supe de la convocatoria y decidí participar nuevamente, Idartes lanzó unos cursos de relato corto online gratuitos, para incentivar a las personas a escribir sus cuentos, yo tomé ese curso con el profesor Facundo Mercadante, quien nos compartió muy buenas estrategias, y me dió a conocer los relatos hiperbreves, que con muy poco, cuentan mucho”, aseguró Asprilla.

Por esos días fue asesinado Javier Ordoñez en el CAI de Villaluz que queda cerca a la casa de Tatiana, un hecho que la impulsó a escribir su relato.

Esta es una Ilustración que compartió la Alcaldía sobre el relato ‘No es cuento’ de Tatiana Asprilla:

Ilustración del relato 'No es cuento' de Tatiana Asprilla. Foto: Carolina Zambrano/Archivo personal.

“Primero era más largo, luego más corto y así lo fui ajustando hasta que resultó el que quedó, lo compartí con Facundo quien me dijo que le gustaba mucho, que solo le hiciera un ajuste al título y lo enviará al concurso”, agregó y al mismo tiempo envió un mensaje a todas esas personas que quieren participar en el concurso ‘Bogotá en 100 palabras’ para este año:

“Quiero invitar a todas las personas que viven en Bogotá, a aprovechar estas convocatorias, donde nos dan la posibilidad de mostrar nuestra mirada de la ciudad a través de la escritura, con la que dejamos volar la imaginación y creamos historias que reflejen diferentes contextos y entornos sociales, económicos o culturales”.

Con esta iniciativa, que ya llega a su quinta edición, la Alcaldía Mayor de Bogotá busca que los ciudadanos piensen la ciudad desde diferentes perspectivas y se animen a escribirla, como una forma de promover e incentivar la escritura creativa en la ciudad. El concurso cuenta con el apoyo de las secretarías de Educación y de Cultura, Recreación y Deporte, (SCRD), así como el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed, la Cámara Colombiana del Libro, (CCL), y la Fundación Plagio de Chile.

Los interesados pueden participar en las siguientes categorías:

-Infantil para menores de 13 años

-Juvenil entre los 14 y los 17 años

-Adultos para mayores de 18 años

La convocatoria estará abierta en el portal bogotaen100palabras.com hasta el próximo 11 de octubre.

SEGUIR LEYENDO: