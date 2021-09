Por esta razón Lincoln Palomeque no celebró amor y amistad junto a Carolina Cruz

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Redes Sociales.

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz es una de las parejas más conocidas de la farándula nacional; de hecho, anteriormente mucho se había especulado sobre una presunta ruptura entre ellos, pues de acuerdo con muchos de los seguidores de los dos, poco compartían en redes sociales. Sin embargo, esas especulaciones fueron desmentidas de parte de la presentadora, mencionando en varias ocasiones que el distanciamiento con el cucuteño se debe a cuestiones netamente laborales.

Y es cierto, pues Palomeque se encuentra aún en las grabaciones del ‘remake’ de la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’. Cabe mencionar que esta producción es ambientada en locaciones naturales y así lo hizo saber él mismo a través de sus redes sociales, dejando claro que no compartió el día del amor y la amistad junto a Carolina Cruz y sus hijos por estar trabajando.

En su cuenta de Instagram compartió con sus más de tres millones de seguidores una historia donde muestra cómo tuvo que pasar esta fecha: grabando y en medio de la selva. Además, hace varios días publicó una imagen que se tomó el mismo en otra de las locaciones donde se filma la producción, afirmando que está en su recta final.

Por otra parte, la presentadora y empresaria compartió esta fecha con sus hijos, Salvador y Matías, en la casa de vacaciones de su compañera de set y amiga, Carolina Soto. Así lo hizo saber mediante su perfil de Instagram al postear una imagen del pequeño Salvador jugando con su hermano y Violetta, hija de Soto. Dicha fotografía también fue compartida por la mujer quien recientemente celebró su octavo aniversario de matrimonio, recibiendo decenas de comentarios, muchos de ellos mencionando la ternura de los tres niños.

“Lindos. Salvador enamora”; “Qué foto tan linda, describe la ternura de los niños”; “La representación gráfica del Amor y Amistad”; “Cada día está más hermoso que Dios y la virgencita te lo sigan cuidando” y “Dios bendiga y acompañe siempre a tus bellos bebés” fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Pero Lincoln no se quedó atrás: también demostró en su cuenta oficial de la misma red social el amor que le tiene a Salvador y posteó un enternecedor retrato del pequeño sonriendo. “Es una cosa de locos”, escribió el cucuteño en el pie de foto que ha obtenido más de 200 mil ‘me gusta’ en menos de 24 horas. No ha sido la única vez que sube fotos de su primogénito, pues vale mencionar que el pasado 9 de septiembre subió otra imagen, esta vez de él mismo abrazando a su pequeño y ambos con la camiseta de la Selección Colombia puesta debido a que ese día jugó y ganó la tricolor 3-1 ante Chile en Barranquilla.

El comentario de Carolina Cruz en el post de Shakira sobre la paternidad

Cabe recordar que, en días pasados, Shakira realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde alcanza más de 70 millones de seguidores, en la que recordaba la celebración de los 90 años de vida de su padre, el señor William Mebarak, mientras bailaban al ritmo de la canción ‘Anoche soñé contigo’, con motivo de la tendencia TBT (Throwback Thursday) popular en las diferentes redes sociales.

Parte del mensaje dedicado a el tiempo que ha compartido con su padre, Shakira mencionaba: “Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano”.





