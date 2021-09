Inti Asprilla denuncia un intento de fraude dentro del Partido Verde

Bogotá, 13 de noviembre de 2018. En la foto: Inti Asprilla. (Colprensa - Sofía Toscano)

El pasado 14 de septiembre el partido Alianza Verde comunicó que la decisión de llevar a cabo dos encuestas con firmas diferentes, dirigidas a sus militantes y ciudadanía verde, con el fin de definir su ruta política de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del 2022.

“El trabajo de campo que se inició de manera simultánea por el territorio nacional y se extenderá durante las próximas 2 semanas del mes de septiembre permitirá obtener insumos para llegar a una aproximación cercana a la realidad de lo que se quiere trabajar con la dirigencia Verde de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso”, señaló el partido.

La encuesta a los elegidos verdes ya fue enviada y este sábado el representante a la Cámara, Inti Asprilla, se mostró molesto por la forma en la que se da ese cuestionario ya que anexa el comunicado emitido por Antanas Mockus y Navarro Wolf anunciando su respaldo a la Coalición de la Esperanza y cerrando la puerta al Pacto Histórico de Gustavo Petro.

“Intento de FRAUDE en la encuesta de electos del Partido Verde. Responder cuestionario de forma anónima era garantía pactada para evitar influencias de tipo burocrático, están rotando esta carta a nombre de Mockus y Wolf para afectar el resultado”, denunció Asprilla, quien es uno de los que más reclama una posibilidad de unión con el petrismo para las elecciones.

Si bien en marzo de este año la colectividad había anunciado que se integrarían a la Coalición de la Esperanza donde ya están Sergio Fajardo, Jorge Robledo, entre otros políticos, una división interna provocó que esa alianza se aplazara hasta consultar a las bases del partido.

“Para ganar la Presidencia de la República se necesitan muchos votos y eso no lo tienen solo ni la izquierda ni el centro. Se necesita la suma de ambos sectores para ganar la presidencia de la República. Obviamente del centroizquierda y el centro alternativo. Eso es lo primero, entender que un solo sector no gana la Presidencia de la República en 2022”, señaló Navarro Wolf en la W Radio.

Y agregó que hay que entender que se presentan dos vueltas en las elecciones presidenciales, en la primera donde se escoge aquel sector que al pasar a segunda vuelta representa la mejor opción para los colombianos y en segunda vuelta se juntan todos, nos juntamos todos, para ganar la presidencia.

Por su parte, Carlos Ramón González, también copresidente del partido, expresó que desde la Coalición de la Esperanza no entienden ese último punto al que se refiere Wolf. “Por parte del Partido Verde todos estamos claros de que en segunda vuelta estaremos con el alternativo que pase. El tema de fondo es, que los que hoy integran la Coalición de la Esperanza no tienen eso claro, y el Partido Alianza Verde no puede arriesgarse a que nuevamente repitamos el escenario del 2018″, señaló en la emisora.

Sobre este tema, también se pronunció la representante Juanita Goebertus en entrevista con Infobae Colombia, donde aseguró que si Petro gana las elecciones presidenciales el Partido Verde se convierta en partido de gobierno. “Allí personas como yo, que hemos sido críticos de posiciones de Gustavo Petro en torno al Estado derecho, a la democracia, al manejo de la economía, a la forma en la cual se logra la reconciliación para el país, no nos veamos reflejados y probablemente muchos de nosotros tomemos una decisión de irnos”, reveló.

De lo que pasa al interior del verde, explicó todavía no hay una decisión, “lo que hay son las expresiones por un lado, del presidente Carlos Ramón, con un grupo de otras personas como Camilo Romero, Inti Asprilla, Katherine Miranda, insistiendo en que haya libertad para ellos apoyar el Pacto Histórico y otros con Antanas Mockus y Antonio Navarro que queremos que el partido tome una decisión y sea hacia el centro”.

SEGUIR LEYENDO: