Pete Hegseth respaldó a Abelardo de la Espriella en medio de la controversia por el alcance de la cooperación militar entre ambos países. - crédito REUTERS/Daniel Heuer y Presidencia de la República

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, expresó su respaldo al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, luego de la polémica generada por una publicación de The New York Times sobre un supuesto rechazo del Gobierno a un plan de cooperación militar entre ambos países para combatir organizaciones narcotraficantes.

A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense calificó de falsa la información y aseguró que la alianza entre Colombia y Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones narcoterroristas se mantiene más fuerte que nunca.

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“Amén, señor presidente. Las noticias falsas no pueden evitarlo. Totalmente falso. Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca. El Departamento de Guerra está con usted hasta el final”, escribió Hegseth.

El mensaje fue publicado después de que De la Espriella negara que su Gobierno hubiera rechazado una propuesta de cooperación presentada por la administración de Donald Trump para desarrollar operaciones conjuntas contra estructuras del narcotráfico en territorio colombiano.

Pete Hegseth afirmó que la alianza con Colombia para combatir a las organizaciones narcoterroristas continúa fortaleciéndose y reiteró el apoyo del Departamento de Guerra. - crédito @PeteHegseth/X

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre el respaldo de Hegseth?

El presidente respondió al pronunciamiento del secretario de Defensa estadounidense y agradeció su respaldo. En su mensaje, aseguró que la alianza entre los dos países no podrá ser debilitada por los grupos criminales ni por quienes, según afirmó, difunden información falsa.

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“Ni los criminales ni quienes difunden noticias falsas podrán romper la alianza que hemos construido para enfrentar, combatir y castigar a los narcoterroristas que operan en nuestro hemisferio”, manifestó.

De la Espriella también destacó la trayectoria de Hegseth y su compromiso con la defensa de Estados Unidos. Asimismo, señaló que Colombia se siente honrada de contar con su amistad y de trabajar junto a Washington en asuntos relacionados con la libertad, la seguridad y la democracia en la región.

El mandatario hizo referencia al Escudo de las Américas y a la cooperación entre ambos países para enfrentar las organizaciones criminales.

“Señor secretario, juntos, Colombia, Estados Unidos y el Escudo de las Américas, ¡somos invencibles!“, manifestó el jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo de Hegseth y destacó el trabajo conjunto con Estados Unidos en defensa de la seguridad y la democracia en el hemisferio. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

¿Por qué surgió la polémica entre Colombia y Estados Unidos?

La controversia se originó por un artículo de The New York Times que aseguró, con base en declaraciones de funcionarios estadounidenses que solicitaron el anonimato, que De la Espriella había rechazado un plan de cooperación militar propuesto por Washington.

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Según el periódico, el mandatario habría manifestado que, aunque respaldaba la colaboración con el Pentágono para combatir organizaciones narcotraficantes, no contaba con los votos necesarios en el Congreso de la República para aprobar las operaciones conjuntas.

La publicación también señaló que representantes del presidente no respondieron a varias solicitudes de comentarios antes de que se difundiera el artículo. Después de su publicación, De la Espriella rechazó esa versión a través de sus redes sociales.

Uno de los puntos centrales de la información fue el acuerdo denominado Título 10, que, según el diario estadounidense, habría permitido a las fuerzas militares de Estados Unidos operar en Colombia y realizar ataques aéreos conjuntos y operaciones terrestres contra organizaciones criminales.

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El artículo indicó que la propuesta hacía parte de los esfuerzos de la administración Trump para conseguir que países latinoamericanos autorizaran operaciones militares conjuntas dentro de sus territorios.

También señaló que la supuesta falta de acuerdo habría llevado a Hegseth a modificar su agenda de viaje por América Latina. Inicialmente, el secretario tenía previsto reunirse con funcionarios colombianos en Bogotá para discutir el acuerdo bilateral.

De la Espriella explicó el alcance de la cooperación militar

En su respuesta a la publicación del periódico estadounidense, el presidente colombiano negó haber rechazado alguna propuesta del Gobierno de Trump y aseguró que la cooperación bilateral en seguridad e inteligencia continúa.

De la Espriella explicó que los requerimientos de Colombia están dirigidos a fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública mediante herramientas militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia.

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“Nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano”, señaló.

El mandatario agregó que Colombia cuenta con Fuerzas Militares profesionales y experimentadas, pero necesita mayores recursos y herramientas para combatir a las organizaciones narcoterroristas.

Sobre las condiciones para avanzar en cualquier decisión relacionada con la cooperación, sostuvo que se deben respetar la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes. Además, recordó que la autorización para la presencia de tropas extranjeras en el país sería competencia del Congreso de la República.

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Por su parte, el artículo de The New York Times también mencionó que, después de una reunión con Hegseth en Bogotá, el canciller colombiano, Omar Bula, pidió al Congreso aprobar una mayor cooperación militar con Estados Unidos.

“Sabemos que cualquier decisión del poder ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de la República. Esperamos que se apruebe lo más rápido posible. No podemos permitirnos perder tiempo cuando se trata de combatir el crimen”, habría manifestado el funcionario, según el periódico.

Abelardo de la Espriella negó haber rechazado el plan de cooperación con Washington y aclaró que su solicitud busca fortalecer las capacidades militares, tecnológicas y de inteligencia de la Fuerza Pública. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La discusión sobre el alcance de la propuesta de cooperación militar se mantiene en el centro de las declaraciones de ambos gobiernos, mientras Hegseth y De la Espriella reiteran públicamente la continuidad de la alianza bilateral.

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