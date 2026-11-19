Este es el trofeo para el campeón de la Primera B, que se entrega al final de cada temporada (Dimayor)

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La Primera B en Colombia entra en su recta final con la definición de los cuadrangulares del segundo semestre. La última fecha promete una jornada decisiva: seis de los ocho equipos que siguen en competencia tienen opciones de avanzar a la definición del campeón.

Además, la tabla de reclasificación cobra relevancia porque puede otorgar ascensos de forma anticipada, según sus líderes y los resultados de esta jornada, de la final semestral y de una posible “Gran Final” entre los ganadores de la primera y la segunda parte del año.

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Uno de los equipos en esa disputa es Real Cartagena, que busca poner fin a su permanencia en la segunda división desde 2013, cuando descendió. El club no ha logrado ascender desde entonces, tras varias campañas sin éxito, y pretende que la de 2026 tenga un resultado diferente.

La última fecha de la “B”

Luego de la quinta fecha, en la que se dieron algunos resultados sorpresivos, la definición de los dos finalistas del segundo semestre de 2026 se aplazó hasta la sexta jornada, en la que los cuatro encuentros de los dos grupos prometen ser apasionantes porque en cada uno se juega el pase a la final.

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Los cuatro partidos de la última fecha de los cuadrangulares serán el jueves 19 de noviembre a las 5:30 p. m., como lo informó la Dimayor, con el objetivo de que se mantenga la transparencia en los encuentros y la clasificación, pues en los últimos años ha sido común las denuncias de posibles amaños en este tipo de fechas.

Estos son los partidos para la última fecha de los cuadrangulares de la Primera B en Colombia (Dimayor)

Para empezar, en el grupo A todos los equipos se encuentran vivos, ya que Envigado no pudo asegurar su clasificación a la final por la caída 3-2 frente al Unión Magdalena en el Parque Estadio y ahora deberá hacerlo ante Independiente Valle del Cauca, que cuenta con la ventaja deportiva del “punto invisible” por ser primero en el Todos contra Todos, y el Ciclón Bananero recibirá a Boca Juniors de Cali.

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Con respecto a la zona B, Real Cartagena y Deportes Quindío pelean por el cupo a la final, después de que el “Cuyabro” desperdiciara la oportunidad en la fecha pasada porque perdió 0-1 contra los Heróicos, que aunque llegan segundos en el grupo, reciben a Tigres y el objetivo es ganar para avanzar.

Las posiciones en los grupos de los cuadrangulares de la Primera B 2026 (Dimayor)

Por su parte, el Quindío estará en Mosquera ante el Real Cundinamarca, le sirve el triunfo para clasificar sin depender de nadie, además de que, junto a Envigado, quieren terminar primeros en reclasificación porque los dejaría prácticamente con el ascenso asegurado.

El sueño del Real Cartagena

Real Cartagena enfrenta a Tigres este jueves en el estadio Jaime Morón, en la última fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo de la Primera B, con 8 puntos y la obligación de ganar para mantener la opción de disputar la final del Grupo B. También necesita que Quindío empate o pierda como visitante ante Cundinamarca.

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El equipo cartagenero llega después de vencer 0-1 a Quindío y depende de ese resultado para avanzar. La ciudad espera acompañarlo en masa y se prevé la presencia de más de 16 mil aficionados en el estadio.

Así va la tabla de la reclasificación antes de la última fecha de los cuadrangulares en la Primera B (Dimayor)

El Grupo Empresarial Díaz, nuevo accionista mayoritario del club, habilitó una promoción de 2 x 1 en la boletería. Los precios son de $80.000 en occidental alta, $60.000 en occidental baja, $50.000 en oriental y $10.000 en las tribunas sur y norte; los abonados recibirán una entrada adicional.

La expectativa también se refleja en los hinchas. “Estoy listo para avivar a mi Real, tengo fe y estoy muy positivo”, dijo Arnulfo Puello a El Universal, mientras Ribaldi Babilonia confirmó que estará en las gradas: “Volví a creer, decía que no podíamos, pero desde lo más profundo de mi alma quería que se diera la victoria ante Quindío. Es que este equipo sí que me hace sufrir y coger rabia, pero lo amo”.

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El triunfo ante Quindío llevó al plantel dirigido por Álvaro Hernández a la última jornada con posibilidades de clasificación. Jean Pineda cumplió la promesa que había hecho antes del partido y se rapó por completo en el camerino, con ayuda de Jarlan Barrera.

El presidente Jorge Antonio Díaz confirmó que el lateral derecho Cristian Graciano continuará en Real Cartagena hasta diciembre de 2027. “Estamos buscando convertirnos en representantes también del jugador Graciano, quien consideramos tiene un gran futuro con el Real. Pero lo primero es que siga triunfando con el heroico y le dé muchas alegrías”, afirmó Díaz.