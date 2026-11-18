Karol G llegó a las calles virtuales de Vice City con ‘El Makinón’, su éxito junto a Mariah Angeliq, que ya suena en la emisora Cocoteo FM de GTA VI (DjMaRiiO/Twitch)

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La canción El Makinón, interpretada por la cantante paisa Karol G junto a Mariah Angeliq, forma parte de la banda sonora del videojuego Grand Theft Auto, GTA VI, producción desarrollada por la compañía Rockstar Games, cuyo estreno mundial se realizará el jueves 19 de noviembre.

El tema musical integra la programación de Cocoteo FM, una de las estaciones de radio disponibles dentro de los vehículos del juego que está dedicada al reguetón y a los ritmos urbanos mientras los usuarios recorren las calles de Vice City en el estado de Leonida.

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La presencia de la artista antioqueña en esta entrega fue confirmada tras los primeros reportes recopilados por el medio LOS40 España, publicación que documentó las 20 canciones iniciales identificadas por los jugadores dentro de la emisora latina del título.

(@karolg/Instagram - Rockstar Games)

En ese repertorio aparecen otros exponentes colombianos y del género urbano, entre ellos Feid con Chorrito pa las ánimas, Bad Bunny con los temas EoO, Otra noche en Miami, 25/8 y Mojabi Ghost junto a Tainy, Rosalía con Candy, Rauw Alejandro con Macacoa 2000 y Farruko con Pepas.

La lista divulgada también incluye las canciones “Si es trucho es trucho” de Axel Rulay, Farruko y El Alfa, “Canalla” de Romeo Santos y El Chaval de la Bachata, “Ni le cabe” de Young Miko, “Besito” de Judeline, “Amanece” de Anuel AA y Haze, Hecho para ti de Latin Mafia y Omar Apollo, Girl de Myke Towers, Celos de Tokischa y Bulin 37, Nuestra canción de Elvis Crespo, La pari de Miky MJ Nebreda y Suave Mix de Calle 13.

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De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, estas veinte piezas musicales constituyen una selección preliminar de la estación Cocoteo FM, por lo que se prevé que los jugadores identifiquen más temas de artistas hispanohablantes a medida que avancen en la exploración del mapa durante los días posteriores al estreno.

La inclusión de dos artistas colombianos —Karol G y Feid— en la emisora del GTA VI resulta llamativa porque consolida la presencia de la música urbana de Colombia dentro de uno de los productos culturales y comerciales más influyentes del entretenimiento mundial. Esto se conoció luego de que varios streamers transmitieran el juego en sus canales de YouTube y Twitch, como El Rubius y DjMaRiiO, entre otros.

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Feid también pondrá el toque colombiano en GTA VI con ‘Chorrito pa las ánimas’, canción que hará parte de la programación de Cocoteo FM mientras los jugadores recorren Vice City (DjMaRiiO/Twitch)

El ‘hit’ de esta canción para ‘La Bichota’

La canción El Makinón fue publicada originalmente en marzo de 2021 como parte del álbum KG0516 y obtuvo reconocimiento internacional tras alcanzar el puesto seis en el listado Hot Latin Songs de Billboard, liderar la clasificación Latin Airplay en Estados Unidos y superar los 1.000 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

Además de recibir la certificación Diamante Latino otorgada por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (Riaa) tras superar las 660.000 unidades vendidas en ese mercado, la pieza obtuvo el galardón a Mejor Canción Urbana en los Premios Nuestra Tierra de Colombia en 2022, Canción del Año y Video del Año en los Premios Tu Música Urbano, y el reconocimiento de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (Ascap).

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El lanzamiento de GTA VI ocurre 13 años después de la publicación de su entrega anterior en 2013 y cuenta con un presupuesto de desarrollo estimado entre USD1.500 y USD2.000 millones, cifra que lo ubica entre las producciones con mayor inversión dentro de la industria del entretenimiento.

La canción ‘El Makinón’ fue lanzada en marzo de 2021 como parte del álbum ‘KG0516’ y se convirtió en uno de los éxitos internacionales de la carrera musical de Karol G (Jason Szines/EFE)

Según las proyecciones de analistas del sector tecnológico y comercial, el videojuego —cuyo precio de salida oscila entre los USD80 y los USD100— generará ingresos por varios miles de millones de dólares durante sus primeras semanas en el mercado, impacto que llevó a otras compañías editoras de videojuegos y estudios cinematográficos a evitar estrenos en fechas cercanas.

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Históricamente, las estaciones de radio integradas en la franquicia de Rockstar Games funcionan como plataformas de difusión musical que incrementan las reproducciones en servicios de transmisión digital y conectan el desarrollo narrativo de los escenarios virtuales con las tendencias sonoras de cada región.