Edson Tortolero se refirió a los resultados que ha tenido el América de Cali en medio de la crisis que afronta el club por impagos y falta de hinchada en el estadio - (América de Cali)

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El balance deportivo del América de Cali contrasta con las dificultades económicas y el malestar que rodean al club en la recta final de la temporada 2026. Edson Tortolero destacó que el plantel sigue en competencia por la Liga y Copa BetPlay, pese a los reportes sobre pagos pendientes y a la campaña de algunos aficionados para no asistir al estadio como protesta por la situación institucional.

En una entrevista con AS Colombia el miércoles 18 de noviembre del 2026, Tortolero sostuvo que América afronta dos objetivos simultáneos: la disputa de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 y la final de la Copa, a la que el equipo llegó tras superar su llave de semifinales ante Internacional de Bogotá.

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El venezolano atribuyó esa respuesta deportiva al trabajo del cuerpo técnico y a la actitud de los futbolistas. “Es difícil llegar a una final, pelear dos frentes, es muy difícil”, afirmó.

El jugador explicó que el grupo asumió el calendario como una oportunidad, no como una carga. Según su análisis, el manejo del entrenador y sus colaboradores permitió sostener al plantel en las dos competiciones: “Ha sido maravilloso el manejo que ha tenido el cuerpo técnico para con nosotros los jugadores, con compromiso, humildad y responsabilidad”.

América venció a Inter de Bogotá en las semifinales de la Copa BetPlay 2026 - (Raúl Palacios - Colprensa)

Los pagos pendientes y la protesta del plantel

El buen momento deportivo del América se desarrolla en medio de una discusión pública por sus obligaciones económicas. El jueves 6 de noviembre de 2026, el periodista Felipe Sierra informó que los jugadores habían decidido no concentrarse antes del clásico contra Deportivo Cali, programado para el sábado 7 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. De acuerdo con su versión, la medida era una protesta porque el club les adeudaba tres quincenas.

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Ese mismo 6 de noviembre, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) respaldó las protestas de los jugadores y reportó que América registraba una deuda equivalente a dos meses de salario, además de premios pactados.

Felipe Sierra afirmó que los futbolistas amenazaron con no concentrar si no cobraban el sueldo de agosto-crédito X

La situación tuvo versiones contrapuestas: la periodista Nany Flórez indicó que el club paga los salarios a mes vencido y que lo pendiente correspondía a otros conceptos, como derechos de imagen, sin afectar necesariamente a todos los integrantes de la plantilla.

Tortolero no negó que existiera una dificultad institucional, aunque evitó profundizar sobre las cifras o los responsables. “Es una situación del club; así como la tiene hoy América, pasa en muchos. Ojalá que la verdad se pueda resolver. Nosotros ante esa adversidad hemos sacado el equipo adelante, hemos luchado cada compromiso”, dijo.

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La tensión con parte de la hinchada

La crisis también llegó a las tribunas. El domingo 2 de noviembre de 2026, la periodista Nany Flórez informó sobre una campaña de hinchas del América para no asistir al partido de Copa Colombia frente a Internacional de Bogotá, como rechazo a la demanda que ese club promovía ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el caso de Yhormar Hurtado. La convocatoria buscaba afectar la recaudación por taquilla del rival.

Tulio Gómez tomó las riendas del cuadro escarlata desde 2015-crédito Lina Gasca/Colprensa

En el clásico del 7 de noviembre, sin embargo, América contó con una asistencia importante: tres días antes, el miércoles 4, el diario El País informó que se habían vendido 24.369 entradas para el encuentro ante Deportivo Cali. La tensión con una parte de la afición, por lo tanto, no implicó una ausencia total del público, pero sí expuso el descontento que rodea al equipo fuera de la cancha.

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Tortolero remarcó que los futbolistas comparten la ilusión de la hinchada de pelear por los títulos. “Soñamos con lograr los dos objetivos, pero para eso tenemos que ir partido tras partido”, declaró.

El próximo desafío será el inicio de los cuadrangulares, con Bucaramanga como rival, mientras América intenta sostener su campaña deportiva y resolver una situación económica que ya dejó señales visibles dentro y fuera del vestuario.