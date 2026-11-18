Salsa al Parque 2026 se celebrará el 28 y 29 de noviembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar con entrada gratuita (Idartes)

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) dio a conocer a los agrupaciones musicales y a las parejas de baile de Bogotá que participarán en la edición número 27 de Salsa al Parque, el festival gratuito que se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y se encargará de cerrar la programación de Festivales Al Parque de la entidad en 2026.

La convocatoria distrital seleccionó cinco proyectos musicales y una decena de parejas y agrupaciones de danza que representarán a la ciudad en el escenario principal.

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Entre los requisitos solicitados y dirigidos a proyectos musicales de Bogotá, estos deben contar con un repertorio original de salsa, bachata, nuevas tendencias o sonoridades afrocaribeñas, que deben acreditar al menos tres años de trayectoria y un porcentaje mínimo de temas propios en su repertorio.

El mecanismo busca ofrecer una plataforma de circulación y reconocimiento a músicos que construyen su carrera desde la capital colombiana, frente a públicos masivos que de otro modo no tendrían acceso a sus propuestas.

Cris en la Salsa Band, El Turco Perro, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony integran la cuota musical distrital de Salsa Al Parque 2026. También se anunció la cuota distrital del evento (Idartes)

Este miércoles 18 de noviembre se dieron a conocer los ganadores de la convocatoria musical distrital, entre los que figuran Cris en la Salsa Band, El Turco Perro, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony.

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A estas agrupaciones se le sumaría NS Orquesta, liderada por el músico y arreglista Nick Salas, de acuerdo con lo informado por Canal Trece, si bien esta no aparece reflejada en el cartel compartido por las cuentas oficiales del evento.

Todos estos proyectos tocarán en el escenario del Simón Bolívar durante los dos días del festival, que este año se presenta bajo el concepto “La revolución que nunca deja de sonar”.

Las parejas de danza competirán el 28 y 29 de noviembre

Once parejas y colectivos de danza compartirán el escenario principal con las agrupaciones musicales durante las dos jornadas (Christian Escobar Mora/EFE)

La franja de danza también tuvo su propia convocatoria distrital, que arrojó una lista de once parejas y agrupaciones seleccionadas para presentarse en el parque Simón Bolívar. Entre los nombres confirmados están Jeimy Mora y Anderson Laguna, David y Ana, Joseth y Juliana, Sebastián y Katty, Jesús y Milena, Camilo y Erlibeth, Sebas y Valentina, y Christian y Karyna. Completan la lista Jeff y Lau, además de los colectivos Salsa Latina Ciudad Alsacia, Mi Swing Dance Company, Okan Dance Academy y Bongó.

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Estos bailarines se presentarán los mismos días que las agrupaciones musicales distritales, lo que confirma el carácter integral del festival, que combina tanto la interpretación en vivo como la danza como expresiones centrales de la cultura salsera bogotana.

La agenda académica despliega talleres gratuitos antes del festival

Como antesala al encuentro en el Simón Bolívar, Idartes programó una franja académica de danza con talleres gratuitos de previa inscripción en La Casona de la Danza. La programación arranca este mismo miércoles con el taller “¡Cali es Cali, lo demás es loma!”, los días 18 y 20 de noviembre, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

El ciclo continúa con “En clave de casino, fundamentos para conectar, bailar en pareja y entrar en la rueda”, previsto para el 23, 25 y 27 de noviembre, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. En paralelo, el 23 y 26 de noviembre se dictará el taller “¡A mover la cintura, que llegó la sabrosura del merengue y lo tropical!”, en el mismo horario vespertino de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. El ciclo de formación cierra con “¡Azúcar, tumbao y sabor!”, programado para el 24 y 27 de noviembre, también de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

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La agenda académica incluye además una actividad con entrada libre hasta completar aforo: el taller “Salón de baile de salsa casino”, que se realizó el 18 de noviembre a las 7:00 p. m. en la Tienda Esperanza, sede San Felipe.

El festival ya tendría su primer artista internacional confirmado

El cantautor panameño Roberto Blades figura entre los rumores que lo sitúan entre los artistas internacionales confirmados para Salsa Al Parque 2026 (Infobae Perú)

Salsa al Parque 2026 llega en su edición 27 como el cierre de la temporada anual de Festivales al Parque, organizada por Idartes, que a lo largo del año llevó géneros como el joropo, el jazz, el hip hop y el rock a distintos espacios públicos de la ciudad. Ante la expectativa, ya circulan rumores de quién será el primer artista internacional de esta edición.

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Se trataría del panameño Roberto Blades, según informó la emisora 1250 AM Capital Radio, lo que anticipa nuevos anuncios en los próximos días sobre la programación completa.

El festival mantendrá su tradición de entrada gratuita y se desarrollará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar durante dos jornadas consecutivas. Además de la agenda musical y de danza, el Instituto para la Economía Social (IPES) abrió una convocatoria para seleccionar a 40 vendedores informales de la localidad de Teusaquillo que participarán en una feria temporal durante el evento, en lo que constituye la tercera iniciativa de este tipo tras experiencias similares en Vallenato al Parque y Rock al Parque.

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