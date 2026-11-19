Kerwin Vargas anotó un gol desde atrás de la mitad de la cancha, mientras Jorge Carrascal empató el partido - (Atlético Panaense/Flamengo/Ge Globo)

Guardar

El colombiano Kerwin Vargas sorprendió al Maracaná con un remate desde antes de la mitad de la cancha en el partido que Athletico Paranaense disputó contra Flamengo el miércoles 18 de noviembre de 2026, por la fecha 35 del Brasileirao.

El atacante bogotano aprovechó que el arquero argentino Agustín Rossi estaba adelantado para marcar una anotación que circuló rápidamente en redes sociales y abrió el debate sobre una eventual candidatura al premio Puskás, que reconoce anualmente al mejor gol del fútbol mundial.

PUBLICIDAD

Vargas anotó a los 11 minutos del primer tiempo y puso en ventaja al equipo de Atlético Paranaense en Río de Janeiro. La acción ocurrió tras un contragolpe: el colombiano recibió la pelota en campo propio, levantó la cabeza y eligió un disparo lejano que superó a Rossi. El tanto tuvo una dificultad adicional por la distancia y por la necesidad de calcular la posición del arquero, que no alcanzó a retroceder para evitar la caída de su arco.

El gol llegó en un encuentro relevante para los dos clubes. Flamengo comenzó la jornada como líder del Campeonato Brasileño de 2026, con 76 puntos en 34 partidos, tres más que Palmeiras. Athletico Paranaense, por su parte, ocupaba el quinto puesto con 54 unidades y buscaba sostenerse en la pelea por los cupos a torneos internacionales.

PUBLICIDAD

El gol de Kerwin Vargas desde atrás de la mitad de la cancha con Atlético Paranaense ante Flamengo - (GeGlobo)

Jorge Carrascal empató en el mismo partido

La ventaja visitante duró poco. A los 17 minutos, Jorge Carrascal empató para Flamengo con una definición de primera dentro del área. El mediocampista cartagenero aprovechó un centro de Erick Pulgar y un desvío de cabeza de Guillermo Varela para rematar sin dejar caer la pelota. Su disparo estableció el 1-1 transitorio y confirmó el protagonismo colombiano durante el inicio del partido.

La prensa brasileña destacó ambas definiciones. ESPN Brasil presentó el remate de Vargas como una de las anotaciones más llamativas de la actual edición del Brasileirao y subrayó que el delantero vio adelantado a Agustín Rossi antes de ejecutar.

PUBLICIDAD

El portal partidario Coluna do Fla, especializado en la cobertura de Flamengo, describió el gol de Carrascal como un “golaço” y resaltó la secuencia ofensiva que incluyó el envío de Pulgar y el cabezazo de Varela.

El gol de Jorge Carrascal para el empate de Flamengo ante Atlético Paranaense - (GeGlobo)

¿Quién es Kerwin Vargas?

El caso de Vargas adquirió mayor repercusión porque se trata de su primera temporada en Athletico Paranaense, club al que llegó procedente de Charlotte FC, de la Major League Soccer de Estados Unidos. El equipo brasileño compró el 80% de sus derechos deportivos en una operación cercana a los cuatro millones de euros y firmó con el futbolista un contrato por cuatro temporadas. Nacido en Bogotá el 2 de enero de 2002, el extremo derecho encontró en el Maracaná su tercer gol en el campeonato.

PUBLICIDAD

Los registros de FotMob reflejan el impacto de la jugada en los números de Vargas. Tras el partido ante Flamengo, el colombiano acumuló tres goles, tres asistencias y 495 minutos en la Serie A de Brasil, con una calificación promedio de 7,13. Sus cifras cobran relevancia por la cantidad de minutos disputados.

2-1 terminó el partido a favor de Flamengo ante Atlético Paranaense - (@GeGlobo)

Carrascal, nacido en Cartagena el 25 de mayo de 1998, atravesó una campaña más consolidada con Flamengo. Según FotMob, el volante ofensivo sumó ocho goles, nueve asistencias y 1.553 minutos en el Brasileirao 2026, con una valoración media de 7,41. El tanto ante Athletico Paranaense amplió su contribución en un equipo que pelea por defender el título nacional conseguido en 2025.

PUBLICIDAD

La secuencia de goles dejó dos imágenes distintas, pero conectadas por un mismo origen: Vargas resolvió desde la distancia y Carrascal respondió con una volea dentro del área. Mientras el primero ganó exposición por un remate que ya es postulado por aficionados y medios para el Puskás, el segundo reafirmó su peso ofensivo en la campaña de Flamengo.