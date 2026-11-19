La ganadora del "Royal Rumble" de mujeres en el evento de Westcol dio su balance sobre las tensiones que mantenía con la creadora de contenido (@lulaclipss/TikTok)

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La creadora de contenido Yaya Muñoz reveló detalles de la conversación que sostuvo con Karola Alcendra al término del combate múltiple que ambas protagonizaron en Stream Fighters 5, el evento de boxeo organizado por Westcol en el Coliseo MedPlus de Bogotá, junto a Alexa Torrex y Beba de la Cruz.

Según relató la panelista del programa Tamo en vivo, realizado por Dímelo King, en dicho espacio ambas se abrazaron y pusieron fin a la rivalidad que mantenían desde hacía meses en redes sociales.

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La tensión entre ambas se remonta a señalamientos sobre la vida personal de Yaya, en particular sobre su vínculo con José Rodríguez, que incluyeron acusaciones relacionadas con un supuesto trabajo como escort. Esos comentarios, atribuidos a Jeidy, prima de Karola, derivaron en acciones legales de Yaya contra ella, con una denuncia por injuria y una acción de tutela que buscaba una retractación pública.

Meses después, el conflicto escaló cuando Yaya aseguró que había sido descartada de una edición anterior de Stream Fighters por supuestos celos de Luisa Castro, pareja de Westcol, después de calificar al streamer como “atractivo” durante una emisión de Tamo en vivo. Tanto Castro como Westcol desmintieron esa versión, y Yaya sostuvo que contaba con conversaciones que respaldaban su relato, aunque nunca las hizo públicas.

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Karola intervino entonces en la discusión desde una transmisión en TikTok para cuestionar lo que consideró una contradicción en el discurso de Yaya: exigir que no circularan acusaciones sin fundamento en su contra mientras ella misma emitía señalamientos sobre terceros. “Yo nunca he dicho que te quiero levantar a trompá”, le respondió en esa ocasión, y le pidió coherencia en el reclamo.

Pese a la tensión acumulada, Karola aclaró en ese momento que nunca manifestó intención de agredir físicamente a Yaya y condicionó cualquier combate entre ambas a una oferta económica que considerara suficiente. “Si me pagan bien, claro que sí”, planteó entonces, antes de que la organización de Stream Fighters confirmara meses después el cruce entre ambas dentro de un combate de cuatro esquinas.

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Una promesa en el pesaje

Yaya Muñoz advirtió que decidió terminar la disputa personal con Karola durante la ceremonia del pesaje oficial, una vez terminara la pelea (@dahianlorena/Instagram)

Yaya contó que hizo un compromiso de dejar atrás los conflictos con Karola desde antes de subir al ring. De hecho, afirmó que tomó esa determinación durante el pesaje oficial del evento.

Según su relato, Karola le preguntó en tono de broma si estaba “enamorada” de ella, a lo que la presentadora respondió entre risas que la consideraba “muy linda”.

Fue en ese intercambio donde Yaya se hizo una promesa personal: “Yo te doy un par de puños y tranquila que yo suelto esto”, relató que pensó en ese momento, y aseguró que ese compromiso también se lo hizo a Dios, decidida a no prolongar más la disputa una vez terminara el combate.

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El combate correspondió al formato de cuatro esquinas disputado el 14 de noviembre. Las cuatro tendrían una serie de peleas una con la otra de un asalto de duración, y la que se mantuviera en pie o la que los jueces decidieran al finalizar, sería la ganadora. Yaya se alzó con la victoria luego de que Beba abandonara la pelea por molestias en el hombro, y superara por puntos tanto a Alexa como a Karola, que recibió un conteo por parte de la referee, ante la cantidad de golpes que conectó la tolimense en el combate.

Yaya Muñoz obtuvo la victoria en el formato de cuatro esquinas ante Alexa Torrex, Karola Alcendra y Beba de la Cruz (@dahianlorena/Instagram)

Una vez terminado el enfrentamiento, Yaya decidió acercarse a sus rivales para felicitarlas por el desempeño en el ring. Relató que, en medio de la euforia por la victoria, no recuerda con exactitud cada detalle del intercambio, pero sí precisó que le dio la mano a cada una de las contrincantes antes del abrazo con Karola.

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De acuerdo con el testimonio de Yaya, Karola le reconoció que fue la rival que más golpes le propinó durante el combate. “Le dije: ‘Felicitaciones, lo hiciste muy bien’. Y ella me jaló un poquito y me dijo: ‘Fuiste la que más duro me pegaste, eres una dura, lo hiciste muy bien’. Y yo le dije que ella también lo hizo muy bien”, relató la presentadora, quien añadió que fue ella misma quien remató el intercambio con la frase: “Ya no quiero pelear más contigo”.

Sus compañeros de programa le señalaron que ese gesto podía interpretarse como un “abrazo de Judas”, una expresión usada para cuestionar la sinceridad de una reconciliación. Yaya respondió que no lo sintió de esa manera y que, por el contrario, consideró el gesto genuino y representativo del cierre de la disputa.

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Yaya Muñoz y Karola Alcendra finalizaron su rivalidad con un abrazo tras combatir en 'Stream Fighters 5'. Más tarde, en redes sociales, la propia Karola dio por terminado el conflicto con la presentadora (@karolacendra_/Instagram)

Yaya añadió que la conversación continuó posteriormente en los camerinos, donde se encontró con una persona que se identificó como el hermano de Karola y con quien cruzó algunas palabras. Precisó que, además, ambas se siguen actualmente en redes sociales, un gesto que consideró una confirmación adicional de la tregua. Aclaró que, si bien no se consideran amigas, mantienen una relación cordial y de respeto mutuo.

Esto se vio ratificado por una publicación de Karola, en la que se muestra el abrazo que ambas se dieron luego de la pelea, enviando un mensaje en el que igualmente apuntaba a señalar que la rivalidad entre ambas había finalizado.

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