La intérprete detalló que procura no ignorar los halagos de desconocidos, siempre cuidando evitar dar pie a situaciones confusas o malentendidos (@billboardlatin/Instagram)

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La cantante colombiana Greeicy Rendón habló sobre un aspecto poco explorado de su vida cotidiana: los piropos que recibe de desconocidos en espacios públicos.

Durante una entrevista para el pódcast Cafecito Con realizada en Miami, Estados Unidos, la artista se refirió a qué tipo de comentarios disfruta y cómo suele responder a ellos.

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Al llegar al segmento de preguntas rápidas del programa, a Rendón le consultaron qué tipo de piropos le gusta recibir. La cantante respondió sin dudar que disfruta cualquier comentario, siempre que no cruce el límite del respeto. “No me importa qué tipo de piropo sea, mientras no me sienta incómoda”, señaló.

La artista detalló además cómo actúa cuando alguien le dirige un comentario en la calle. Según contó, procura no ignorar el gesto, aunque evita dar pie a que la situación se malinterprete. “Tampoco voy a abrir una puerta innecesaria. Pero como que por lo menos le hago un: ‘¡Eh!’”, explicó sobre su reacción habitual, dando a entender que suele reaccionar de manera positiva.

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La intérprete afirmó que disfruta los piropos de desconocidos en la vía pública siempre que no crucen la línea del respeto (Caroline Brehman/REUTERS)

Eso sí, la cantante puso sus matices: “Obviamente si está en la línea del respeto, pero a mí sí me gusta que me piropeen, lo que sea que me digan: ‘Shh, shh, mami, estás rica’. Gracias. O sea, algo muy rico, ¿por qué no? Qué rico que lo piropeen, ¿no? Me encanta", afirmó.

Rendón fue más allá y aseguró que, incluso cuando finge no prestar atención, el comentario le resulta agradable. “En el fondo yo digo: ‘Pero bueno, rico’. Obviamente, me hago la loca y no volteo”, reconoció.

Un año marcado por Karol G, el Grammy y el Candela Tour

La conversación se dio en un momento de consolidación profesional para Rendón. La intérprete participó este año en varias fechas de la gira de Karol G, Viajando Por El Mundo Tropitour, a quien acompañó tanto como telonera como en el escenario principal durante algunas de sus fechas en Estados Unidos.

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La vallecaucana abrió el Tropitour en el SoFi Stadium de Los Ángeles y, tras interpretar "Amiga mía" con la Bichota, le pidió al público que mantuviera la solidaridad con Colombia - crédito @reggaetoncolombiano/TikTok

“Fue primero agradecimiento absoluto por ser tan generosa”, relató sobre la invitación de su compatriota, que calificó como una de las experiencias más significativas del año.

A esa colaboración se sumó su propia gira, el Candela Tour, que incluyó presentaciones en Venezuela, y su primer número uno en Billboard con el tema Ya Pa Qué, junto a Farruko y Steve Aoki, que presentaron en Tomorrowland y Ultra Music Festival durante 2026.

Al referirse a su residencia en Miami, la cantante explicó que la ciudad funciona como un punto de encuentro estratégico para la industria musical. “Aquí llegan todos los productores, aquí terminan llegando todos los artistas, aquí suceden este tipo de cosas”, señaló, y agregó que vivir allí permite acceder a oportunidades de último momento que no se presentan de la misma manera desde otros países.

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Como ejemplo de esa dinámica, la vallecaucana mencionó la invitación que recibió para grabar contenido en la casa de Shakira, que llegó de forma inesperada la misma mañana del encuentro.

“Yo no hubiera estado en Miami y te lo juro que esa invitación me la hicieron en la mañana”, contó, al tiempo que remarcó que ese tipo de llamados espontáneos son frecuentes entre los artistas que residen en la ciudad.

La artista acudió a una grabación en la casa de Shakira tras recibir una invitación imprevista durante la mañana, asegurando que la oportunidad nunca se habría dado si no viviera en Miami (@greeicy/IG)

Greeicy recordó su fanatismo juvenil por los Backstreet Boys

Hacia el final de la charla, Rendón evocó su adolescencia y su admiración por la boy band estadounidense. Contó que de niña imaginaba convertirse en coreógrafa y que, en su mente infantil, esperaba que los integrantes del grupo “esperaran” a que ella creciera. “Ellos me van a esperar a que yo crezca, ellos se van a quedar de 16 años, me van a esperar a mí tener 16 o 19”, recordó entre risas sobre aquella fantasía de infancia.

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La cantante reveló además que este año cumplió uno de esos sueños de juventud al conocer a Howie Dorough, su integrante favorito de la agrupación. “Conocí a mi favorito este año, a Howie, el latino”, relató, y aseguró que el encuentro le generó una emoción intensa, al punto de grabar un video junto al cantante en TikTok.