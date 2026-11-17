El video documenta la presentación y el traslado de alias Primo Gay y alias Pata de Palo, capturados bajo custodia por miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)

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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay, señalado por las autoridades como presunto cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc y vinculado desde enero de 2026 al Clan del Golfo (y que se autodenomina como Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

El hombre, de 24 años, fue capturado el 14 de noviembre en una operación conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, en una vía de Yarumal, en el norte de Antioquia.

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Según la investigación, Uñates López habría tenido responsabilidad en el cobro de extorsiones a ganaderos y mineros, la venta de pasta base de coca y la preparación de ataques contra la fuerza pública en municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

El pronturario criminal de ‘Primo Gay’: dos campesinos estuvieron retenidos durante 15 días en Briceño

Uno de los hechos por los que es investigado ocurrió entre octubre y noviembre de 2022, cuando dos campesinos fueron secuestrados en zona rural de Briceño.

De acuerdo con el expediente, las víctimas permanecieron atadas de pies y manos durante 15 días dentro de una vivienda rural. Los dos hombres lograron escapar y luego denunciaron el caso ante la Fiscalía.

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Por estos hechos, alias Primo Gay fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

La Fiscalía también le atribuyó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, después de su captura.

La captura se produjo cuando viajaba en motocicleta con otro hombre

Durante el operativo fue detenido en flagrancia Herny Sneyder Herrón Serna, que se movilizaba en motocicleta junto a Uñates López.

Las autoridades informaron que ambos portaban pistolas calibre nueve milímetros, cuatro proveedores y munición.

Los dos fueron presentados ante un juez ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías. La Fiscalía les formuló cargos por el porte ilegal de armas.

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Las autoridades sostienen que el presunto integrante de estructuras armadas ilegales ingresó a las disidencias de las Farc cuando tenía 14 años. En 2021 habría asumido funciones de coordinación y, tras la captura o muerte de otros cabecillas, habría escalado dentro de la organización.

Su área de influencia comprendía municipios como Briceño, Anorí, Campamento, Cáceres, Angostura, Amalfi, Guadalupe, San Andrés de Cuerquia y Yarumal.

Investigan su presunta participación en el asesinato del periodista Mateo Pérez

Entre los hechos bajo investigación figura la presunta participación de Uñates López en el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido a mediados de 2026 en Briceño, debido a que el hoy detenido era el jefe de John Edison Chalá Torrejano, alias Víctor Chalá.

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Además, la Fiscalía indicó que alias Primo Gay habría viajado fuera de Colombia para recibir capacitación en el manejo y acondicionamiento de drones con explosivos, con el propósito de atacar a integrantes de la fuerza pública.

Por su ubicación dentro de las organizaciones armadas ilegales, el hombre estaba incluido en el cartel de los más buscados de Antioquia.

La Gobernación ofrecía una recompensa superior a $200 millones por información que permitiera su captura, mientras que el Ministerio de Defensa había anunciado otra de más de $600 millones.

La Fiscalía prevé formularle cargos en otra audiencia por conductas adicionales, entre ellas homicidios y violaciones a los derechos humanos. Mientras avanza el proceso judicial, deberá permanecer privado de la libertad.

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El perfil criminal de ‘Primo Gay’, señalado cabecilla de la subestructura 5 de ‘Calarcá’

“Primo Gay” es señalado por organismos de seguridad como cabecilla principal de la subestructura 5 del GAO-r (Grupo Armado Organizado residual) facción de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, con influencia en municipios del Norte y Nordeste de Antioquia.

De acuerdo con el expediente proporcionado, alias Uñates López habría hecho parte de distintas estructuras armadas ilegales antes de llegar a la jefatura de la subestructura 5 de la facción Calarcá.

Un informe oficial de las Fuerzas Militares lo identifica como uno de los mandos del denominado Bloque Magdalena Medio y señala que, para 2026, habría asumido como cabecilla principal del GAO-r subestructura 5.

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Su zona de incidencia se concentraba en los municipios de Campamento, Anorí, San Andrés de Cuerquia, Amalfi, Guadalupe, Yarumal, Briceño y Toledo, en Antioquia.

El criminal habría sido expulsado del Bloque Magdalena Medio mediante un comunicado atribuido a la estructura 36, fechado en julio de 2026, presuntamente por vínculos con el Clan del Golfo. Esta fue una de las revelaciones que usaron a su favor las autoridades para seguirle la pista.

Trayectoria armada

La hoja de vida criminal atribuida a alias “Primo Gay” describe un ascenso progresivo dentro de estructuras armadas ilegales en Antioquia:

2018: habría actuado como explosivista del frente 36.

2019: señalado como cabecilla de escuadra de una estructura residual vinculada al frente 36.

2020: el documento lo ubica como guerrillero raso del ELN y, a la vez, como cabecilla de escuadra del frente 36, dato que presenta una posible inconsistencia temporal.

2021: habría sido segundo cabecilla de comisión.

2022 y 2023: habría ejercido como cabecilla de comisión de la estructura 36.

2024 y 2025: señalado como quinto cabecilla del Bloque Magdalena Medio de la estructura 36.

2026: identificado como cabecilla principal de la subestructura 5 de la facción Calarcá.

El ascenso descrito en el documento estaría asociado con experiencia en el uso de explosivos, acciones armadas, control territorial y coordinación logística en zonas rurales del Norte y Nordeste antioqueño.

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Hechos criminales atribuidos

El reporte relaciona a alias Primo Gay con una serie de acciones violentas ocurridas entre 2017 y 2026 en Antioquia. Estos son los principales hechos reseñados:

Uso de explosivos y afectación a infraestructura

2017, Anorí: habría participado en la instalación de artefactos explosivos en la vereda Los Trozos, cuando presuntamente integraba el ELN.

2018, San Andrés de Cuerquia: es señalado por la incineración de maquinaria amarilla —un equipo Flexiroc, un bulldócer y una retroexcavadora— perteneciente a la empresa Celsia, en la vereda San Antonio.

2019, Anorí: el documento lo vincula con una acción contra tropas del Batallón de Ingenieros de Combate, en la vereda Las Cruces, donde militares habrían resultado heridos tras la activación de un campo minado.

16 de noviembre de 2023, Anorí: habría coordinado la instalación de explosivos en varias retroexcavadoras en la vereda Puerto Rico. La detonación, según el reporte, dejó dos soldados fallecidos y dos más heridos.

21 de julio de 2025, San Andrés de Cuerquia: presuntamente participó en el hurto de dos pistolas a vigilantes y en la quema de un vehículo tipo volqueta mediante artefactos explosivos en la vereda La Chorrera.

22 de enero de 2026, Anorí: habría estado relacionado con la instalación de explosivos en la vereda Los Trozos, hecho que dejó tres integrantes de la Fuerza Pública heridos.

Homicidios y acciones contra civiles

2020, Campamento: el informe le atribuye participación en la desaparición forzada y el asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo, ocurrido en la vereda La Frisolera.

Marzo de 2021, Amalfi: habría sido el responsable de un homicidio en la vereda Naranjal. El documento utiliza la expresión “posiblemente encargado”, por lo que no presenta este hecho como una atribución definitiva.

2023, Campamento: es señalado de presuntamente asesinar a cuatro civiles en la vereda La Frisolera.

Ataques contra la Fuerza Pública

18 de agosto de 2025, San Andrés de Cuerquia: habría participado en un hostigamiento contra la Fuerza Pública en el que murió un soldado y dos integrantes del Batallón de Ingenieros resultaron heridos.

8 de febrero de 2026, Anorí: el reporte lo relaciona con el asesinato de dos policías durante una acción atribuida a una comisión mixta entre integrantes del ELN y estructuras residuales del frente 36.

Acciones en pro del control territorial y movilidad que se le señalan a ‘Primo Gay’

2022, Campamento y Guadalupe: habría estado encargado de la instalación de vallas para controlar el ingreso vehicular en sectores rurales, una práctica que, según el documento, buscaba fortalecer el control armado sobre corredores de movilidad.

Zona de influencia y capacidad operativa

El trabajo de “Primo Gay” se concentraba en las disputas por control territorial, la renta de economías ilegales, rutas de movilidad y explotación ilícita de recursos naturales.

El líder guerrilleo operaba en áreas sensibles por la presencia de grupos armados y por su conexión con rutas hacia el Bajo Cauca antioqueño y otras zonas del departamento.

Según el informe, la estructura bajo su mando tendría interés en:

Mantener corredores de movilidad y abastecimiento.

Controlar ingresos a zonas rurales mediante restricciones ilegales.

Ejecutar ataques contra unidades militares y policiales.

Afectar maquinaria, infraestructura económica y proyectos empresariales.

Obtener recursos mediante extorsión y explotación ilícita de yacimientos mineros.

Fortalecer redes de apoyo y control social en comunidades rurales.