Junior de Barranquilla se reforzaría con un jugador que fue figura de la selección Colombia hace pocos años - crédito Colprensa

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El Junior de Barranquilla habría llegado a un acuerdo para contratar a Jorge Bava como entrenador en 2027, con la Liga BetPlay y la fase de grupos de la Copa Libertadores como objetivos. El técnico uruguayo llegaría a Barranquilla el jueves 19 de noviembre, fecha prevista para el anuncio y su presentación ante los medios, según informó el periodista Felipe Sierra.

Bava, de 45 años, firmaría un contrato por 13 meses, hasta diciembre de 2027, con una cláusula para extender su permanencia. Su cuerpo técnico estaría integrado por Bruno Piano, italo-uruguayo de 48 años, e Ignacio Turrén, español-uruguayo de 38, como asistentes; Mauricio Ferraro, uruguayo de 34, como preparador físico, y Augusto Ayala, paraguayo de 41, como entrenador de arqueros.

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La plantilla profesional regresará de sus dos semanas de vacaciones el 26 de noviembre para iniciar la pretemporada. La intención es que Bava dirija las sesiones desde ese día, conozca a los futbolistas y prepare al equipo para el calendario de la próxima temporada.

El fin del ciclo de Viera

Junior confirmó el sábado 14 de noviembre la salida de Sebastián Viera tras no alcanzar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. En un comunicado sobre el fin del vínculo con el entrenador y su cuerpo técnico, el club informó: “Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado”.

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El uruguayo dirigió 14 partidos y obtuvo cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Su ciclo dejó 20 puntos de 42 posibles, una cosecha insuficiente para que el equipo ingresara entre los ocho clasificados.

Viera asumió el 1 de septiembre, luego de la salida de Alfredo Arias, cuando Junior ocupaba el último puesto del torneo con dos unidades tras cinco jornadas. El equipo también había quedado eliminado de la Copa Colombia ante Barranquilla FC en primera fase.

Este fue el comunicado del Junior de Barranquilla con el que despidió a Sebastián Viera con menos de tres meses de trabajo (Junior FC)

El estreno del exarquero ocurrió el 5 de septiembre en el estadio Romelio Martínez, con un empate 3-3 frente a Jaguares. Al finalizar la fase todos contra todos, el conjunto barranquillero quedó en el puesto 14 con 22 puntos y sin opciones de clasificación.

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La institución agradeció “la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior FC” y no precisó las razones de la decisión ni quién asumirá el cargo.

La despedida del uruguayo

Al despedirse, el exarquero afirmó que el fútbol de alta competencia “exige resultados” y que respeta la decisión del club. Viera había asumido con la misión de revertir el comienzo de temporada que derivó en la salida de Alfredo Arias. La falta de resultados llevó a la dirigencia a relevarlo del cargo.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el técnico sostuvo que su cuerpo de trabajo llegó “en un momento de alta exigencia” y explicó: “Nos vamos con la tranquilidad de haber trabajado con honestidad, profesionalismo y dedicación absoluta”.

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El uruguayo señaló que desde su llegada aportaron una metodología y comprometieron “lo mejor de cada uno para sacar al equipo adelante”. También remarcó que conserva “la certeza de nuestra entrega y la convicción de que siempre buscamos lo mejor para Junior”.

Este fue el mensaje de Sebastián Viera para sus seguidores en redes sociales por su salida del Junior de Barranquilla - crédito @sebavierareal/Instagram

Viera agradeció a los jugadores, los trabajadores del club y la hinchada por el acompañamiento durante su etapa. “Nos llevamos aprendizajes, experiencias y el orgullo de intentarlo todo por estos colores, que siempre ocuparán un lugar muy especial en mi vida”, expresó.

El entrenador cerró su despedida con un mensaje dirigido al club: “Las etapas terminan, pero el respeto, el cariño, el agradecimiento y las ganas permanecerán. Gracias Junior, y éxitos en lo que viene”.

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