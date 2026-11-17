El dispositivo tiene un costo en Colombia superior a los ocho millones de pesos (Fuerzas Militares-DJI Enterprise/sitio web)

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La captura de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, el sábado 14 de noviembre de 2026, puso de nuevo en foco el uso de un dron de alta gama con el que su red armada habría vigilado corredores rurales y movimientos de la fuerza pública en el norte de Antioquia.

Imágenes divulgadas por Caracol Radio en enero de 2026 mostraron una aeronave no tripulada de cuatro hélices, acompañada por un control profesional de la marca DJI, con pantalla integrada y dos antenas externas.

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De acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por la emisora, el equipo superaba las características de los dispositivos recreativos convencionales y contaba con un sistema de operación de largo alcance.

El aparato habría pertenecido a la estructura de alias Primo Gay, señalado por las autoridades en ese entonces como integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc y capturado el 14 de noviembre.

Alias Primo Gay habría realizado un viaje con el fin de capacitarse en el manejo de drones, los cuales eran acondicionados con artefactos explosivos para ejecutar atentados contra la fuerza pública (captura de pantalla Caracol Radio/sitio web)

El equipo permitía observar corredores y anticipar operaciones en zonas rurales

El dron era utilizado para labores de vigilancia, reconocimiento y seguimiento en áreas rurales del norte de Antioquia.

La aeronave habría permitido revisar rutas de interés para la organización, detectar el desplazamiento de unidades militares e identificar operaciones de la fuerza pública antes de su ingreso a territorios bajo presencia del frente 36.

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Las fuentes consultadas por la emisora destacaron que el uso de esta tecnología formaba parte de las capacidades desarrolladas por la red armada que obedecía a alias Primo Gay en municipios de esa región del departamento.

La vigilancia con drones también habría servido para controlar a comunidades campesinas

El uso del dispositivo, de acuerdo con las fuentes de inteligencia, no se habría restringido a la recolección de información sobre las tropas.

La estructura también lo habría empleado para ejercer vigilancia sobre zonas de interés y comunidades campesinas.

Esa capacidad permitía a la organización observar movimientos en sectores rurales y sostener una presencia intimidatoria sin necesidad de mantener hombres armados de forma permanente en cada punto de su área de influencia.

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En investigaciones conocidas tras la captura de Uñates López, las autoridades también han señalado que el hombre habría recibido formación fuera de Colombia para manejar y acondicionar drones con explosivos con el propósito de atacar a integrantes de la fuerza pública.

Alias Primo Gay exhibía armas, uniformes y tecnología en TikTok

El dron hacía parte de los elementos que alias Primo Gay mostraba en publicaciones de TikTok.

En los contenidos difundidos en esa plataforma aparecía con uniforme camuflado, chaleco táctico, armas y en campamentos instalados en áreas rurales.

Las imágenes también incluían el equipo tecnológico que utilizaba la organización.

Esa exposición en redes sociales coincidió con los señalamientos de las autoridades sobre el uso de drones para vigilar y seguir las operaciones en el norte antioqueño.

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Uñates López permanece privado de la libertad por orden de un juez de control de garantías, y la Fiscalía le imputó delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple y porte de armas y explosivos, mientras prepara nuevas imputaciones por otros hechos que le atribuye en Antioquia.