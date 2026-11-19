Chayanne concreta su regreso a Medellín tras su última presentación en 2019 con su concierto en el DAVIarena de Medellín (@chayanne/Instagram)

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El cantante Chayanne se presenta el jueves 19 de noviembre de 2026 en el DAVIarena de Sabaneta, en el área metropolitana de Medellín. Se trata del regreso del cantante puertorriqueño a la ciudad tras su último concierto en 2019 y la tercera de las cuatro fechas que el artista ofrece en Colombia, luego de sus presentaciones en Bucaramanga y Barranquilla.

El show forma parte de la etapa de promoción de Bailemos otra vez, el decimoquinto álbum de estudio de Chayanne, publicado en 2023. La gira, que comenzó el 21 de agosto de 2024 en San José, California, contempla 143 conciertos en Norteamérica, Latinoamérica y Europa, y marca el primer recorrido del artista desde la pandemia de covid-19.

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La fecha de Medellín forma parte del recorrido de Chayanne por Colombia, que también incluye conciertos en Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá - crédito chayanne / Instagram

Un escenario recién inaugurado e inquietudes por la movilidad

El concierto de Chayanne llega apenas cinco días después de la apertura oficial del DAVIarena, el nuevo recinto para espectáculos del Valle de Aburrá, ubicado en la carrera 49 #52 Sur-200, junto al centro comercial Mayorca, en Sabaneta. El escenario, con capacidad para 17.900 personas, debutó el sábado 14 de noviembre con un concierto de Juanes que agotó la boletería disponible.

Según información publicada por la organización del recinto, la apertura de puertas para la presentación de Chayanne está prevista para las 5:00 de la tarde, mientras que el espectáculo comenzaría cerca de las 9:00 de la noche. El ingreso está habilitado únicamente para mayores de 18 años, de acuerdo con las condiciones establecidas en la página del evento en Tuboleta, la plataforma encargada de la venta de entradas para esta fecha.

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Tras la presentación de Chayanne, el DAVIarena continuará su programación de noviembre con los conciertos de Kris R el 20, Rubén Blades el 21, Anuel AA el 22 y Beéle el 28. La agenda del recinto se extiende además hasta diciembre, con las presentaciones de Hébert Vargas, Martin Garrix y Alcolirykoz.

El nuevo recinto DAVIarena cuenta con una capacidad para 17.900 personas en el municipio de Sabaneta, perteneciente a la zona metropolitana de Medellín (@breakfastlive/Instagram)

Sin embargo, la llegada de artistas internacionales al nuevo escenario reactivó las dudas sobre la capacidad de la zona para absorber el flujo de público. Según reportó El Colombiano, durante una sesión del Concejo de Sabaneta realizada el 1 de noviembre, varios concejales expresaron su inquietud por el estado de la movilidad en el municipio, que opera sin varias conexiones viales previstas entre la avenida Las Vegas y la Distribuidora.

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El gerente del DAVIarena, Sergio Zapata, reconoció ante el Concejo un retraso en las obras externas del recinto, que en ese momento alcanzaban un avance del 73%. Según explicó, el atraso respondió a interferencias entre contratistas, condiciones climáticas adversas y el desbordamiento de una quebrada cercana a la construcción. Por su parte, Eduardo Olea, director ejecutivo del grupo BeatHub Entertainment, propietario del recinto, atribuyó la demora en la construcción de las vías a la falta de acuerdos en la negociación de los predios aledaños.

Como medida de mitigación, el alcalde de Sabaneta acordó con los organizadores que los conciertos y eventos se realicen después de las 9:00 p. m., con el objetivo de no agravar la congestión en las horas de mayor tráfico.

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Recomendaciones para los asistentes

Para esta fecha, el operador de boletería recomendó a los asistentes utilizar el sistema Metro de Medellín y caminar desde la estación Itagüí hasta el recinto. La información oficial advierte además que el DAVIarena no cuenta con parqueaderos disponibles para quienes asistan al concierto de Chayanne, un aspecto que las autoridades buscan atender con el refuerzo del transporte público.

El esquema de movilidad implementado para la inauguración del recinto, y que se mantiene para las siguientes fechas, contempla tres corredores principales de acceso por la avenida Regional, la avenida Las Vegas y la carrera 43A, que generan anillos viales para facilitar la llegada y salida de pasajeros.

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La Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta también dispuso la optimización semafórica desde la calle 50 Sur hasta la calle 68 Sur para agilizar el tránsito en la zona de influencia del escenario.

El curioso saludo de Chayanne a sus fans en Medellín

El artista confirmó su llegada a la capital antioqueña a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido al público local en la antesala del espectáculo.

El cantante saludó a sus "hijos" en redes sociales, en la antesala de su presentación en Medellín (@CHAYANNEMUSIC/X)

“Ya le avisaron a sus mamás que llegué?” fue la frase que colocó el puertorriqueño en su cuenta de X, aludiendo a los gritos de “papacito” que lo rodearon durante toda su carrera hasta la fecha. Esa costumbre llevó a que se refiera a su fanaticada como sus “hijos”, algo a lo que respondieron sus simpatizantes.

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“Si papi, ya le dije a mamá que estás aquí!”, “mi mamá murió hace 12 años pero ella decía que vos eras el papá de sus hijos”, “Es el único que puede hacer chistes de mamás ajenas sin que le puedan decir algo”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

El cierre de la gira en Colombia y el posible ‘setlist’ en Medellín

Después de su paso por Medellín, Chayanne cerrará el ciclo de presentaciones en Colombia el sábado 21 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La venta de boletas se gestiona a través de TaquillaLive.

El Bailemos Otra Vez Tour arrancó en agosto de 2024 en Estados Unidos y ya incluyó presentaciones en España y distintos países de Latinoamérica, Colombia incluída.

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El repertorio combina canciones del álbum homónimo, publicado en 2023, con clásicos del cantante. El espectáculo cuenta con músicos en vivo y una puesta en escena pensada para integrar a distintas generaciones de seguidores, capaces de reconocer los cambios de estilo que atravesó la carrera del artista a lo largo de más de cuatro décadas.

En cada una de las cuatro fechas, se espera que el repertorio de Chayanne contemple el siguiente orden de canciones:

Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom El centro de mi corazón Provócame Cuidarte el alma / Atado a tu amor La clave / Baila baila Y tú te vas (Franco de Vita cover) Yo te amo / Volver a nacer / Completamente enamorados Palo bonito / Este ritmo se baila así Fiesta en América Si nos quedara poco tiempo Te amo y punto Humanos a Marte Como tú y yo Madre Tierra (Oye) Dejaría todo Tiempo de vals Bailando bachata Torero