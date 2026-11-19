La Conmebol evalúa la creación de una Liga de Naciones para elevar la exigencia competitiva de las selecciones sudamericanas. (Bernardo Peña-El País/Colprensa)

Guardar

La selección Colombia terminó la temporada 2026 con un empate sin goles ante Chile, en el segundo amistoso entre ambas escuadras en la fecha FIFA de noviembre, la cual es criticada en Sudamérica porque los conjuntos del continente no han tenido muchos partidos de alto nivel después del Mundial 2026.

Por esa razón, se planteó la idea de realizar una Liga de Naciones de la Conmebol, un torneo similar al de la rama masculina que se estrenó en 2025, con la Tricolor como su primera campeona, y el objetivo es que sirva para darle fogueo a las escuadras de este lado del mundo en las ventanas de partidos internacionales.

PUBLICIDAD

Sumado a eso, el certamen sería usado como un reemplazo de las eliminatorias a la Copa del Mundo, de cara a la edición de 2030, pero todo eso tendrá su primera discusión en los próximos días para llegar a un acuerdo en la confederación, pues se trata de un nuevo certamen de selecciones aparte de la Copa América y por razones excepcionales.

El paso previo a la Liga de Naciones

El medio brasileño Globo Esporte informó sobre cómo se dará la decisión de la creación del torneo: “Los dirigentes de la Conmebol podrían votar el próximo viernes, en una reunión del Consejo de la organización, sobre el formato de las eliminatorias para el Mundial de 2030”.

PUBLICIDAD

“El modelo preferido responde a una de las principales demandas de los dirigentes del fútbol en Sudamérica: mantener los 18 partidos –nueve de visitante y nueve de local–, lo que se ha convertido en una importante fuente de ingresos para las federaciones, que negocian los derechos de transmisión”, mencionó el portal web.

El nuevo certamen regional funcionará como un reemplazo directo de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2030. (REUTERS/Jorge Adorno)

Una de las razones para el torneo es porque Argentina, Paraguay y Uruguay son anfitriones en el Mundial 2030 y las clasificatorias quedarían con solo siete equipos, además de que son escuadras de alto nivel para el continente y siempre generan espectáculo.

“El premio en metálico y la posibilidad de ganar un título, en lo que se ha denominado la Liga de Naciones Sudamericana, garantizan el interés de estos tres equipos en la competición, que se espera que comience a mediados del próximo año”, añadió el medio brasileño.

PUBLICIDAD

La condición de anfitriones de Argentina, Paraguay y Uruguay en 2030 reduce a siete los combinados en las clasificatorias habituales. (EFE/ Juan Pablo Pino)

La noticia fue dada previamente por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ​​Ignacio Alonso, a la emisora ​​Carve Deportiva, sobre el reemplazo de las tradicionales eliminatorias sudamericanas: “Las eliminatorias empiezan en unos meses y tendrán formato de Liga de Naciones; vamos a por el título”.

El proceso de Lorenzo

En rueda de prensa, el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre el análisis a los primeros amistosos después del Mundial 2026, con el recambio generacional como protagonista: “Nosotros tenemos muchos jugadores con mucho futuro, con mucho talento, pero que a lo mejor no son titulares indiscutidos en sus clubes. Estamos insistiéndoles a ellos mismos para que se hagan más protagonistas en sus clubes, y bueno, se está construyendo un equipo para competir”.

PUBLICIDAD

“Creo que fueron partidos superintensos, se cometieron muchos errores por distintos motivos, faltó precisión, sí, pero me gustó mucho el segundo tiempo de Colombia del día de hoy”, dijo el argentino sobre los dos duelos ante Chile en Cali y Santiago.

El técnico Néstor Lorenzo evaluó el recambio de jugadores en el plantel colombiano tras los amistosos en Cali y Santiago. (EFE/ Javier Torres)

Lorenzo también habló sobre la elección de los nuevos jugadores para Colombia: “Una cosa es el proceso de selección que está buscando el entrenador y otra cosa es el proceso de los jugadores y su actualidad en el momento que toque la competencia; son dos líneas de tiempo que a veces van parejas y a veces no”.

PUBLICIDAD

“Hay muchas cosas para sacar conclusiones, que es el trabajo nuestro en estos tiempos muertos donde no hay competencia, pero puedo asegurar que hay muchas conclusiones para sacar buenas y no tan buenas”, finalizó.