Hezbollah habría entrenado a integrantes del ELN y la disidencias de las Farc en manejo de drones, señaló coronel (r) colombiano

El Catatumbo es la subregión de Norte de Santander que concentra (junto al Cauca) los ataques con drones explosivos contra la fuerza pública (archivo Colprensa)

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El coronel retirado Alberto Romero, excomandante de las Fuerzas Especiales de Colombia, afirmó que integrantes de Hezbollah habrían entrenado a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc en el uso de drones con explosivos.

Según el experto, esa capacitación se habría dado en Venezuela y el fenómeno tomó fuerza durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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Las declaraciones fueron entregadas a NTN24 luego del ataque en Tibú, Norte de Santander, donde cuatro militares murieron y cinco resultaron heridos tras una ofensiva que incluyó el lanzamiento de explosivos desde 20 drones y disparos de francotiradores.

El coronel (r) situó el origen de la modalidad en la frontera con Venezuela

El analista sostuvo que los ataques con aeronaves no tripuladas comenzaron en julio de 2023, con un hecho registrado en Putumayo.

El coronel (r) afirmó que desde entonces la táctica se extendió en zonas con presencia de grupos armados, en especial en Cauca, Catatumbo y regiones fronterizas.

“Hay informaciones de inteligencia que hablan de que terroristas de Hezbollah entrenaron al ELN y a las FARC”, señaló Romero, quien relacionó ese supuesto adiestramiento con capacidades que el grupo terrorista libanés ha desarrollado en Oriente Medio.

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El exoficial añadió que esos grupos habrían recibido entrenamiento en una “retaguardia estratégica” ubicada en Venezuela.

El coronel retirado Alberto Romero, excomandante de las Fuerzas Especiales de Colombia señaló al grupo terrorista Hezbollah (captura de pantalla NTN24/YouTube)

Romero dijo que las autoridades investigan si algunos dispositivos usados en el ataque de Tibú fueron operados desde el otro lado de la frontera.

La cifra de ataques con drones mantiene una tendencia en aumento

La Defensoría del Pueblo indicó que entre enero y mayo de 2026 los ataques con drones aumentaron 146% frente al mismo periodo de 2025.

El informe del mismo medio también señaló que durante este año se registraron al menos 350 acciones con esos dispositivos.

Romero ofreció una cifra mayor y aseguró que desde 2023 se acumulan cerca de 800 ataques con drones. De acuerdo con su balance, esos hechos dejaron 58 integrantes de la fuerza pública muertos y alrededor de 400 heridos, además de víctimas civiles.

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El excomandante agregó que las estructuras armadas usan drones comerciales adaptados para transportar explosivos y atacar posiciones militares. Para él, la expansión de la modalidad exige una respuesta tecnológica y operativa inmediata.

Coronel (r) Romero cuestionó la falta de un plan antidrones estructurado

El oficial en uso de buen retiro cuestionó la planeación de las administraciones anteriores frente a este tipo de amenaza, y dijo que se anunciaron recursos para un sistema antidrones, pero que esos proyectos no llegaron a consolidarse en equipos disponibles para las tropas.

“Necesitamos hacer un plan de choque y necesitamos ponerlo en marcha”, afirmó Romero, al citar una postura atribuida al ministro de Defensa, Jorge Mora.

El experto planteó la necesidad de crear una estrategia de largo plazo que incluya recursos, detección temprana, equipos de interferencia, entrenamiento y protocolos operativos.

Cada vez más los grupos armados ilegales destinan recursos para modificar los drones comerciales y cargarlos con explosivos (archivo Colprensa/Ejército Nacional)

El coronel (r) mencionó la importancia de limitar la importación masiva de drones comerciales que puedan ser alterados para fines criminales.

Para esto, Romero propuso buscar cooperación de países con experiencia en guerra antidrones, como Estados Unidos, Israel, Ucrania, Turquía, Polonia y Estonia.

El analista y experto sustentó que Colombia podría adoptar capacidades ya desarrolladas en detección, entrenamiento, producción de equipos, ciberseguridad y protección de infraestructura.

Mientras tanto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que reforzará las labores de inteligencia y las operaciones contra los responsables de los ataques.

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La prioridad sería que las medidas se traduzcan en sistemas de protección disponibles para las tropas en las zonas de mayor riesgo.

Centro de Memoria Histórica se pronunció luego del informe

Debido a la publicación del informe y las declaraciones del coronel (r) Romero, desde el Centro Nacional de Memoria Histórica se compartió un pronunciamiento vía X la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026.

El Centro Nacional de Memoria Histórica se refirió al anuncio en medio del informe la mañana del sábado 14 de noviembre de 2026 (@CentroMemoriaH/X)

“La memoria histórica no puede quedarse en el pasado”, inicia la publicación.

Por las revelaciones hechas en el mismo medio de comunicación, desde el organismo gubernamental se precisó que “si Hezbollah entrenó al ELN y a las FARC-EP en el uso de drones, cada ataque contra un soldado o contra una casa campesina en el Catatumbo también es memoria que hay que documentar”.

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Al final, la publicación sentenció: “Vamos a escribir la influencia del crimen internacional en Colombia”.