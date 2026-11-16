Por qué están atacando los peajes en Colombia: van siete atentados en noviembre

Los grupos armados combinaron el uso de drones, motocicletas y vehículos cargados con explosivos en las estaciones viales. (Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de Video X - @Mi_carro_Yyo)

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En 16 días del mes de noviembre de 2026, siete ataques contra seis peajes de Colombia han puesto a la infraestructura vial en la mira de grupos armados.

La seguidilla comenzó el 4 de noviembre en el sector de Mediacanoa, Valle del Cauca, y siguió en el departamento de Cauca con ataques a los peajes de Mondomo —en dos ocasiones— y Villa Rica, mediante explosivos transportados en motocicletas o lanzados desde drones.

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Las autoridades desactivaron un vehículo con explosivos en Los Cauchos tras atentados en Neiva y Pipiral. (@ANI_Colombia/X)

Los hechos más recientes ocurrieron el 15 de noviembre en Huila y Meta. Un vehículo con explosivos detonó en el peaje de Neiva, en la vía hacia Aipe, y otro estalló en Pipiral, en la vía al Llano, en sentido Villavicencio-Bogotá; ambos dejaron daños en las instalaciones sin víctimas reportadas. Ese mismo día, en Los Cauchos, también en Huila, las autoridades desactivaron un vehículo abandonado con explosivos antes de que detonara.

Los ataques han empleado distintas modalidades. En Mondomo y Villa Rica, en Cauca, fueron usados drones con explosivos; en Mediacanoa, atacantes en motocicleta arrojaron un artefacto contra la estructura; y en Neiva y Pipiral se emplearon vehículos cargados con explosivos. Las autoridades avanzan en la identificación de los responsables de cada hecho.

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Las disidencias del Estado Mayor Central declararon a las estaciones de recaudo y a las mercancías estadounidenses como objetivos militares. (Sudamérica Colombia Política /X)

¿A qué se deben los ataques contra los peajes?

La expansión de los ataques hacia esos departamentos se produjo después de que las disidencias de las Farc declararan los peajes como objetivo militar.

De hecho, el 26 de octubre se conoció un video en el que reapareció Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon, identificado como el segundo al mando del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, cercano a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Su aparición pública, en un filme revelado por Canal 1 Noticias, llamó la atención porque el entonces presidente Gustavo Petro había informado el 20 de junio que el jefe disidente había muerto en un combate con las tropas militares en el departamento de Cauca.

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Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, reapareció en un video tras el anuncio oficial sobre su supuesta muerte en combate. (Captura de Video YouTube/Canal 1 Noticias)

En su mensaje, el líder guerrillero cuestionó el modelo de cobro en las carreteras y afirmó que el Estado “ha convertido una necesidad en un negocio”. Luego lanzó la advertencia contra las estaciones de recaudo: “todas estas instalaciones serán objetivo militar”.

El cabecilla sostuvo que la medida se mantendría hasta que las tarifas de los peajes bajaran “a la mitad de su precio actual”. También pidió a los ciudadanos no permanecer cerca de esos lugares ante posibles acciones armadas: “mejor que cuando inicie una acción estén lo más alejados posible”. En el mismo video, el grupo declaró objetivo militar los productos de Estados Unidos que circulen por el país.

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Analista advierte que la tecnología de drones incrementó la capacidad de las estructuras armadas frente a la infraestructura civil. (archivo Colprensa)

En búsqueda de control

Para el analista de conflicto Néstor Rosanía, los atentados contra peajes responden a una transformación del conflicto armado. En declaraciones a Noticias Caracol, señaló que hay una descentralización de los grupos ilegales, que ahora cuentan con diversas fuentes de financiación, entre ellas la minería y el tráfico ilegal de combustibles, además de la renta asociada a la coca.

El experto explicó que los drones ampliaron la capacidad operativa de esas estructuras y favorecieron ataques frecuentes contra objetivos civiles o de infraestructura.

“Ya no van a buscar un enfrentamiento contra las Fuerzas Militares, contra la tropa, sino que tienen hoy una capacidad de poder que son los drones”, afirmó al noticiero nacional mencionado. Según el experto, esa dinámica permite acciones repetidas que alimentan una percepción de inseguridad.

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El analista indicó que los peajes tienen un valor particular por su ubicación en corredores que conectan regiones y actividades económicas. “Estas son partes neurálgicas en la interconexión vial del país y si se ataca la conexión vial, esto va a generar afectación en toda la cadena de valor, pueden subir los precios”, dijo a Noticias Caracol. Añadió que estas acciones buscan proyectar la idea de que los grupos armados dominan el territorio.

El análisis sobre el conflicto planteó que las Fuerzas Militares deben enfocar sus labores de inteligencia en objetivos de alto valor estratégico. (Ejército Nacional)

Sobre la respuesta estatal, Rosanía sostuvo que las operaciones contra mandos medios o bajos no alteran necesariamente la estructura de las organizaciones ilegales, que conservan capacidad de reclutamiento y reemplazo. Por ello, planteó que el esfuerzo de inteligencia debe concentrarse en identificar sus “centros de gravedad” y en definir objetivos de alto valor estratégico.

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“El reto para el Gobierno va a ser menos videos para redes sociales, necesitamos saber exactamente cuáles son los objetivos de alta probabilidad estratégica y, sobre todo, el plan de guerra y el plan de campaña que van a seguir las Fuerzas Militares en estos cuatro años”, concluyó Rosanía.