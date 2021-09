Iván Duque atacó a Santos y exaltó a Uribe: “él le devolvió a Colombia la esperanza”

FILE PHOTO: Colombia's President Ivan Duque speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia, March 12, 2021. Picture taken March 12, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

En medio de una entrevista para la agencia EFE, el presidente de Colombia, Iván Duque, respondió a las preguntan del panorama en el que se encuentra el país en cuanto al asesinato de líderes sociales, el tema de la lucha contra el narcotráfico, la importancia de su visita al país ibérico y en especial su visión de sus antecesores Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez.

En medio de su diálogo con la periodista Gabriela Casas, el presidente respondió a la pregunta, usted conoce muy bien a Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe ¿Qué diría de cada uno de ellos ahora? señaló que cada uno tuvo un papel en Colombia, pero sin lugar a duda, para él, el de Álvaro Uribe fue el que le devolvió la esperanza a Colombia.

“Sin lugar a dudas, cuando hablamos de Álvaro Uribe Vélez, él le devolvió a Colombia la esperanza después de momentos muy difíciles. Álvaro Uribe, le tocó enfrentar unos fenómenos de violencia muy crudos y dejó un país con una senda de prosperidad, una senda para insertarse a la economía mundial con grandes avances sociales. Creo que es un gran patriota y una persona que le ha servido muy bien a Colombia”, respondió Duque acerca de Uribe.

Por otro lado, en cuanto al expresidente Juan Manuel Santos, Duque manifestó:

“Bueno, yo creo que él es una persona que hubiera podido ahorrarle muchos traumas a la nación. Yo creo que el haber puesto a la paz como un concepto electoral no le hizo bien a Colombia, porque la paz siempre ha sido un tema que ha unido a Colombia, pero haberla puesto como fenómeno electoral, a veces electorero, ha fracturado nuestro país”, dijo inicialmente el mandatario.

Asimismo, expresó que cree que el haber tratado de dividir a Colombia entre amigos y enemigos de la paz, por supuesto generó unas heridas muy profundas, “cuando en realidad los únicos enemigos de la paz han sido los que desde la violencia han tratado de desequilibrar las instituciones. Yo creo que si hubiera podido presentar una mayor apertura a escuchar otras visiones para construir un acuerdo colectivo, no hubiéramos ahorrado momentos muy difíciles de nuestra historia”, señaló en la entrevista el presidente Duque.

Sin embargo, no todo fue crítica, pues también reconoció que en su gobierno hubo avances en muchos temas, “yo creo que instituciones como Innpulsa, que ha sido incubadora de emprendimiento, nacieron allí. Otros programas comerciales de integración con otros países han tenido beneficios”.

Además, agregó, “cómo lo he dicho yo, nosotros desde el gobierno construimos sobre las cosas acertadas que han hecho otros gobernantes; pero también mantenemos la firmeza y la claridad de poder hacer cambios y modificaciones frente aquellas cosas que no han tenido buen resultado”, finalizó Duque en cuanto a la gestión realizada por Santos.

Asimismo, habló sobre los resultados de las últimas encuestas con mira a las elecciones presidenciales de 2022, ante lo cual manifestó que no le gusta mucho referirse al tema, pues le acusan de estar participando en política desde su puesto, pero señaló:

“Muchas personas me han dicho, miren quienes van punteando en las encuestas, y yo digo: miren, hace 4 años eran los mismos los que iban punteando las encuestas, igual tuva la posibilidad de ganar la elecciones con la votación más alta en la historia de Colombia, entonces todavía es muy prematuro para decir quién va ganando y quien no va ganando. Lo que sí veo importante, es que Colombia cada vez más tiene más claridad que hay que rechazar los extremos, no es ni en la extrema izquierda, ni en la extrema derecha, dónde están las soluciones de Colombia”, afirmó el mandatario.





SEGUIR LEYENDO